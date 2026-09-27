Top.Mail.Ru
Tony Bennett & Bill Evans - The Tony Bennett/ Bill Evans Album (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505100) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Tony Bennett & Bill Evans - The Tony Bennett/ Bill Evans Album (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505100) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Tony Bennett &amp; Bill Evans - The Tony Bennett/ Bill Evans Album (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505100) виниловая пластинка - фото 1
Tony Bennett &amp; Bill Evans - The Tony Bennett/ Bill Evans Album (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505100) виниловая пластинка - фото 2
Tony Bennett &amp; Bill Evans - The Tony Bennett/ Bill Evans Album (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505100) виниловая пластинка - фото 3
Tony Bennett &amp; Bill Evans - The Tony Bennett/ Bill Evans Album (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505100) виниловая пластинка - фото 4
Tony Bennett &amp; Bill Evans - The Tony Bennett/ Bill Evans Album (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505100) виниловая пластинка - фото 5
Tony Bennett &amp; Bill Evans - The Tony Bennett/ Bill Evans Album (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505100) виниловая пластинка - фото 6
Tony Bennett &amp; Bill Evans - The Tony Bennett/ Bill Evans Album (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505100) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tony Bennett & Bill Evans
Альбом (сингл)
The Tony Bennett/ Bill Evans Album
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tony Bennett &amp; Bill Evans - The Tony Bennett/ Bill Evans Album (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505100) виниловая пластинка - фото 1
  • Tony Bennett &amp; Bill Evans - The Tony Bennett/ Bill Evans Album (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505100) виниловая пластинка - фото 2
  • Tony Bennett &amp; Bill Evans - The Tony Bennett/ Bill Evans Album (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505100) виниловая пластинка - фото 3
  • Tony Bennett &amp; Bill Evans - The Tony Bennett/ Bill Evans Album (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505100) виниловая пластинка - фото 4
  • Tony Bennett &amp; Bill Evans - The Tony Bennett/ Bill Evans Album (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505100) виниловая пластинка - фото 5
  • Tony Bennett &amp; Bill Evans - The Tony Bennett/ Bill Evans Album (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505100) виниловая пластинка - фото 6
  • Tony Bennett &amp; Bill Evans - The Tony Bennett/ Bill Evans Album (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505100) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб. 
Начислим 212 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658676
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Tony Bennett & Bill Evans - The Tony Bennett/ Bill Evans Album (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505100) виниловая пластинка
6 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072505100]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tony Bennett & Bill Evans
Альбом (сингл)
The Tony Bennett/ Bill Evans Album
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Young and Foolish, The Touch of Your Lips, Some Other Time, When in Rome, Together Again, My Foolish Heart, Waltz for Debby, But Beautiful, Days of Wine and Roses
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tony Bennett & Bill Evans - The Tony Bennett/ Bill Evans Album (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505100) виниловая пластинка

На этой виниловой пластинке собраны совместные записи легендарного певца Тони Беннетта и виртуозного пианиста Билла Эванса. Их совместное творчество приводит к созданию неповторимого звучания, которое затягивает слушателя с первых аккордов. Купить виниловую пластинку Tony Bennett & Bill Evans / The Tony Bennett / Bill Evans Album (1LP) – значит иметь возможность окунуться в глубины джазовой музыки и насладиться яркими мелодиями и проникновенными текстами. Голос Тони Беннетта и мастерство Билла Эванса создают атмосферу, которую невозможно забыть.

Отзывы о товаре Tony Bennett & Bill Evans - The Tony Bennett/ Bill Evans Album (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505100) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072505100]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tony Bennett & Bill Evans
Альбом (сингл)
The Tony Bennett/ Bill Evans Album
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Young and Foolish, The Touch of Your Lips, Some Other Time, When in Rome, Together Again, My Foolish Heart, Waltz for Debby, But Beautiful, Days of Wine and Roses
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Описание
На этой виниловой пластинке собраны совместные записи легендарного певца Тони Беннетта и виртуозного пианиста Билла Эванса. Их совместное творчество приводит к созданию неповторимого звучания, которое затягивает слушателя с первых аккордов. Купить виниловую пластинку Tony Bennett & Bill Evans / The Tony Bennett / Bill Evans Album (1LP) – значит иметь возможность окунуться в глубины джазовой музыки и насладиться яркими мелодиями и проникновенными текстами. Голос Тони Беннетта и мастерство Билла Эванса создают атмосферу, которую невозможно забыть.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tony Bennett & Bill Evans - The Tony Bennett/ Bill Evans Album (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505100) виниловая пластинка - стоимость товара 6750 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...