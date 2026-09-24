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Count Basie - Live At The Sands: Before Frank (Analogue, Original Master Recording) (0821797240116) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Count Basie - Live At The Sands: Before Frank (Analogue, Original Master Recording) (0821797240116) виниловая пластинка

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Count Basie - Live At The Sands: Before Frank (Analogue, Original Master Recording) (0821797240116) виниловая пластинка - фото 1
Count Basie - Live At The Sands: Before Frank (Analogue, Original Master Recording) (0821797240116) виниловая пластинка - фото 2
Count Basie - Live At The Sands: Before Frank (Analogue, Original Master Recording) (0821797240116) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Count Basie
Альбом (сингл)
Live At The Sands: Before Frank
Жанр
Swing
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Count Basie - Live At The Sands: Before Frank (Analogue, Original Master Recording) (0821797240116) виниловая пластинка - фото 1
  • Count Basie - Live At The Sands: Before Frank (Analogue, Original Master Recording) (0821797240116) виниловая пластинка - фото 2
  • Count Basie - Live At The Sands: Before Frank (Analogue, Original Master Recording) (0821797240116) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 
Начислим 300 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658670
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Загружаем...
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Count Basie - Live At The Sands: Before Frank (Analogue, Original Master Recording) (0821797240116) виниловая пластинка
8 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797240116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Count Basie
Альбом (сингл)
Live At The Sands: Before Frank
Жанр
Swing
Трек-лист
Introduction, Splanky, I Can't Stop Loving You, I Needs To Be Bee'd With, Flight Of The Foo Birds, Satin Doll, Makin' Whoopee!, Corner Pocket, One O'Clock Jump, Go Away Little Girl, Whirly Bird, Blues For Ilene, This Could Be The Start Of Something Big, Jumpin' At The Woodside
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Count Basie - Live At The Sands: Before Frank (Analogue, Original Master Recording) (0821797240116) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Introduction, Splanky, I Can't Stop Loving You, I Needs To Be Bee'd With, Flight Of The Foo Birds, Satin Doll, Makin' Whoopee!, Corner Pocket, One O'Clock Jump, Go Away Little Girl, Whirly Bird, Blues For Ilene, This Could Be The Start Of Something Big, Jumpin' At The Woodside



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Count Basie - Live At The Sands: Before Frank (Analogue, Original Master Recording) (0821797240116) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797240116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Count Basie
Альбом (сингл)
Live At The Sands: Before Frank
Жанр
Swing
Трек-лист
Introduction, Splanky, I Can't Stop Loving You, I Needs To Be Bee'd With, Flight Of The Foo Birds, Satin Doll, Makin' Whoopee!, Corner Pocket, One O'Clock Jump, Go Away Little Girl, Whirly Bird, Blues For Ilene, This Could Be The Start Of Something Big, Jumpin' At The Woodside
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Introduction, Splanky, I Can't Stop Loving You, I Needs To Be Bee'd With, Flight Of The Foo Birds, Satin Doll, Makin' Whoopee!, Corner Pocket, One O'Clock Jump, Go Away Little Girl, Whirly Bird, Blues For Ilene, This Could Be The Start Of Something Big, Jumpin' At The Woodside


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Count Basie - Live At The Sands: Before Frank (Analogue, Original Master Recording) (0821797240116) виниловая пластинка - стоимость товара 8990 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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