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Arjen Anthony Lucassen's Star One - Victims Of The Modern Age (0194399833414) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Arjen Anthony Lucassen's Star One - Victims Of The Modern Age (0194399833414) виниловая пластинка

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Arjen Anthony Lucassen&#039;s Star One - Victims Of The Modern Age (0194399833414) виниловая пластинка - фото 1
Arjen Anthony Lucassen&#039;s Star One - Victims Of The Modern Age (0194399833414) виниловая пластинка - фото 2
Arjen Anthony Lucassen&#039;s Star One - Victims Of The Modern Age (0194399833414) виниловая пластинка - фото 3
Arjen Anthony Lucassen&#039;s Star One - Victims Of The Modern Age (0194399833414) виниловая пластинка - фото 4
Arjen Anthony Lucassen&#039;s Star One - Victims Of The Modern Age (0194399833414) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Arjen Anthony Lucassens Star One
Альбом (сингл)
Victims of The Modern Age
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Arjen Anthony Lucassen&#039;s Star One - Victims Of The Modern Age (0194399833414) виниловая пластинка - фото 1
  • Arjen Anthony Lucassen&#039;s Star One - Victims Of The Modern Age (0194399833414) виниловая пластинка - фото 2
  • Arjen Anthony Lucassen&#039;s Star One - Victims Of The Modern Age (0194399833414) виниловая пластинка - фото 3
  • Arjen Anthony Lucassen&#039;s Star One - Victims Of The Modern Age (0194399833414) виниловая пластинка - фото 4
  • Arjen Anthony Lucassen&#039;s Star One - Victims Of The Modern Age (0194399833414) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658652
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Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399833414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Arjen Anthony Lucassens Star One
Альбом (сингл)
Victims of The Modern Age
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Down The Rabbit Hole, Digital Rain, Earth That Was, Victim Of The Modern Age, Human See, Human Do, 24 Hours, Cassandra Complex, Its Alive, Shes Alive, Were Alive, I Think Therefore I Am, Four Years, It All Ends Here, As The Crow Dies, Two Plus Two Equals Five, Lastday, Closer To The Stars, Knife Edge
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Arjen Anthony Lucassen's Star One - Victims Of The Modern Age (0194399833414) виниловая пластинка

Переиздание второго студийного альбома прог-рок-проекта Арьена Лукассена Star One, Victims of The Modern Age 2010 года.. За свою более чем тридцатилетнюю карьеру композитор и мультиинструменталист Арьен Лукассен прочно зарекомендовал себя во всем мире как движущая сила прогрессивного рока. Этот многогранный голландец известен прежде всего своим рок-оперным проектом Ayreon, но также регулярно участвует в других музыкальных проектах, таких как Ambeon, Guilt Machine и Star One. Все эти проекты исследуют различные аспекты музыкальной личности Лукассена. Лукассен стремится сохранить постоянный состав вокалистов для Star One, а не смешивать его с постоянно меняющимся вокальным составом, характерным для Ayreon. В «Victims of The Modern Age» он воссоединил звездный состав ведущих вокалистов с первого альбома «Space Metal» (2002): Рассел Аллен (Symphony X), Дамиан Уилсон (Headspace, Threshold), Флор Янсен (ReVamp, ex. -After Forever) и Дэн Свано (Nightingale, Second Sky, экс-Edge Of Sanity). От стремительного мощного вокала до навязчиво мелодичных пассажей и брутального рыка - контрастные вокальные стили этих великолепных исполнителей придают каждой песне потрясающее разнообразие вокальных текстур. Что касается инструментов, Лукассен сам играл на ритм-гитарах, органе Hammond, меллотроне, струнах Solina и аналоговых синтезаторах, а также пригласил барабанщика Эда Варби (Ayreon, Hail of Bullets, Gorefest) и басиста Питера Винка, чтобы они заложили ы основу мощную ритм-секцию. Он также привлек устрашающие сольные навыки бывшего клавишника After Forever Йоста ван ден Брука и гитариста Гэри Веркампа (Shadow Gallery), каждый из которых исполняет свои запоминающиеся соло. Помимо этого внушительного состава, Лукассен завербовал еще трех вокалистов - Майка Андерссона (Cloudscape, Full Force, Silent Memorial), Родни Блейза и бывшего фронтмена Black Sabbath Тони Мартина - для некоторых дополнительных треков, которые будут включены на CD2 альбома в качестве бонусов.

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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399833414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Arjen Anthony Lucassens Star One
Альбом (сингл)
Victims of The Modern Age
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Down The Rabbit Hole, Digital Rain, Earth That Was, Victim Of The Modern Age, Human See, Human Do, 24 Hours, Cassandra Complex, Its Alive, Shes Alive, Were Alive, I Think Therefore I Am, Four Years, It All Ends Here, As The Crow Dies, Two Plus Two Equals Five, Lastday, Closer To The Stars, Knife Edge
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Описание
Переиздание второго студийного альбома прог-рок-проекта Арьена Лукассена Star One, Victims of The Modern Age 2010 года.. За свою более чем тридцатилетнюю карьеру композитор и мультиинструменталист Арьен Лукассен прочно зарекомендовал себя во всем мире как движущая сила прогрессивного рока. Этот многогранный голландец известен прежде всего своим рок-оперным проектом Ayreon, но также регулярно участвует в других музыкальных проектах, таких как Ambeon, Guilt Machine и Star One. Все эти проекты исследуют различные аспекты музыкальной личности Лукассена. Лукассен стремится сохранить постоянный состав вокалистов для Star One, а не смешивать его с постоянно меняющимся вокальным составом, характерным для Ayreon. В «Victims of The Modern Age» он воссоединил звездный состав ведущих вокалистов с первого альбома «Space Metal» (2002): Рассел Аллен (Symphony X), Дамиан Уилсон (Headspace, Threshold), Флор Янсен (ReVamp, ex. -After Forever) и Дэн Свано (Nightingale, Second Sky, экс-Edge Of Sanity). От стремительного мощного вокала до навязчиво мелодичных пассажей и брутального рыка - контрастные вокальные стили этих великолепных исполнителей придают каждой песне потрясающее разнообразие вокальных текстур. Что касается инструментов, Лукассен сам играл на ритм-гитарах, органе Hammond, меллотроне, струнах Solina и аналоговых синтезаторах, а также пригласил барабанщика Эда Варби (Ayreon, Hail of Bullets, Gorefest) и басиста Питера Винка, чтобы они заложили ы основу мощную ритм-секцию. Он также привлек устрашающие сольные навыки бывшего клавишника After Forever Йоста ван ден Брука и гитариста Гэри Веркампа (Shadow Gallery), каждый из которых исполняет свои запоминающиеся соло. Помимо этого внушительного состава, Лукассен завербовал еще трех вокалистов - Майка Андерссона (Cloudscape, Full Force, Silent Memorial), Родни Блейза и бывшего фронтмена Black Sabbath Тони Мартина - для некоторых дополнительных треков, которые будут включены на CD2 альбома в качестве бонусов.
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