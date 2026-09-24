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Anaal Nathrakh, A New Kind Of Horror (0039841560213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Anaal Nathrakh, A New Kind Of Horror (0039841560213) виниловая пластинка

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0039841560213, Виниловая пластинка Anaal Nathrakh, A New Kind Of Horror - фото 1
0039841560213, Виниловая пластинка Anaal Nathrakh, A New Kind Of Horror - фото 2
0039841560213, Виниловая пластинка Anaal Nathrakh, A New Kind Of Horror - фото 3
0039841560213, Виниловая пластинка Anaal Nathrakh, A New Kind Of Horror - фото 4
0039841560213, Виниловая пластинка Anaal Nathrakh, A New Kind Of Horror - фото 5
0039841560213, Виниловая пластинка Anaal Nathrakh, A New Kind Of Horror - фото 6
0039841560213, Виниловая пластинка Anaal Nathrakh, A New Kind Of Horror - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 0039841560213, Виниловая пластинка Anaal Nathrakh, A New Kind Of Horror - фото 1
  • 0039841560213, Виниловая пластинка Anaal Nathrakh, A New Kind Of Horror - фото 2
  • 0039841560213, Виниловая пластинка Anaal Nathrakh, A New Kind Of Horror - фото 3
  • 0039841560213, Виниловая пластинка Anaal Nathrakh, A New Kind Of Horror - фото 4
  • 0039841560213, Виниловая пластинка Anaal Nathrakh, A New Kind Of Horror - фото 5
  • 0039841560213, Виниловая пластинка Anaal Nathrakh, A New Kind Of Horror - фото 6
  • 0039841560213, Виниловая пластинка Anaal Nathrakh, A New Kind Of Horror - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658649
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Загружаем...
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Anaal Nathrakh, A New Kind Of Horror (0039841560213) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Anaal Nathrakh, A New Kind Of Horror (0039841560213) виниловая пластинка

ANAAL NATHRAKH - британский extreme metal дуэт, начавший свой путь исключительно как студийный проект, несущий в себе тотальный black metal армагеддон и сырую ярость. Название группы - заклинание Мерлина из фильма Джона Бурмана Экскалибур, которое лингвист Майкл Эверсон расшифровал как змеиное дыхание. Дискография британцев насчитывает ряд демок, EP и девять полноформатных альбомов, а музыкальная составляющая далеко ушла от первоначальных сырых блэковых настроений - за счет влияния грайндкора и дэт-металла. Постепенно работы британцев обрастали сессионными музыкантами, а с конца 2005-го года началась концертная деятельность. A Kind Of Horror - десятый полноформатный альбом британцев, выход которого состоялся 28-го сентября на Metal Blade Records. По давно сложившейся традиции музыканты сами занимались всей работой над релизом (запись, сведение, мастеринг, оформление и продюсирование). В песне Vi Coactus отметился Brandan Schieppati, вокалист BLEEDING THROUGH.

Отзывы о товаре Anaal Nathrakh, A New Kind Of Horror (0039841560213) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
ANAAL NATHRAKH - британский extreme metal дуэт, начавший свой путь исключительно как студийный проект, несущий в себе тотальный black metal армагеддон и сырую ярость. Название группы - заклинание Мерлина из фильма Джона Бурмана Экскалибур, которое лингвист Майкл Эверсон расшифровал как змеиное дыхание. Дискография британцев насчитывает ряд демок, EP и девять полноформатных альбомов, а музыкальная составляющая далеко ушла от первоначальных сырых блэковых настроений - за счет влияния грайндкора и дэт-металла. Постепенно работы британцев обрастали сессионными музыкантами, а с конца 2005-го года началась концертная деятельность. A Kind Of Horror - десятый полноформатный альбом британцев, выход которого состоялся 28-го сентября на Metal Blade Records. По давно сложившейся традиции музыканты сами занимались всей работой над релизом (запись, сведение, мастеринг, оформление и продюсирование). В песне Vi Coactus отметился Brandan Schieppati, вокалист BLEEDING THROUGH.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Anaal Nathrakh, A New Kind Of Horror (0039841560213) виниловая пластинка – стоимость товара 3090 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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