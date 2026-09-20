Чехол для ONYX BOOX PALMA, KANT (цвет: кремовый белый)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658610
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х17х1
Вес, г.
70
Описание товара Чехол для ONYX BOOX PALMA, KANT (цвет: кремовый белый)
Элегантный и легкий чехол для ридеров ONYX BOOX серий Kant и Palma. Обеспечивает дополнительную защиту при хранении и транспортировке. Позволяет быстро и надедно зафиксировать ридер в чехле. Имеет магнитный клапан для лучшего удержания крышки в закрытом состоянии. Легко трансформируется в подставку.
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Элегантный и легкий чехол для ридеров ONYX BOOX серий Kant и Palma. Обеспечивает дополнительную защиту при хранении и транспортировке. Позволяет быстро и надедно зафиксировать ридер в чехле. Имеет магнитный клапан для лучшего удержания крышки в закрытом состоянии. Легко трансформируется в подставку.
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Чехол для ONYX BOOX PALMA, KANT (цвет: кремовый белый) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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