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Характеристики
Тип товара
Масла для двигателей
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658435
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Описание товара KRAFTOOL 10W-30, 1 л, полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей (41510-1)
Всесезонное моторное масло SAE 10W-30 с набором высокоэффективных присадок, обеспечивает превосходное смазывание, очистку, и защиту от износа вашего двигателя, в любых погодных условиях. Для смазки трущихся частей в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях воздушного охлаждения (снегоуборочная техника, бензоинструмент, генераторы и т.д.) Высокая степень очистки и современный комплекс присадок гарантируют оптимальную производительность и надежность двигателя. Температурный диапазон применения - от -25 до +30°С. Улучшенные антикоррозионные и антиизносные свойства. Защита от образования нагара в цилиндре и выхлопной системе. Защита двигателя при холодном запуске.
Всесезонное моторное масло SAE 10W-30 с набором высокоэффективных присадок, обеспечивает превосходное смазывание, очистку, и защиту от износа вашего двигателя, в любых погодных условиях. Для смазки трущихся частей в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях воздушного охлаждения (снегоуборочная техника, бензоинструмент, генераторы и т.д.) Высокая степень очистки и современный комплекс присадок гарантируют оптимальную производительность и надежность двигателя. Температурный диапазон применения - от -25 до +30°С. Улучшенные антикоррозионные и антиизносные свойства. Защита от образования нагара в цилиндре и выхлопной системе. Защита двигателя при холодном запуске.
KRAFTOOL 10W-30, 1 л, полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей (41510-1) - купить по цене 530 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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