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Характеристики
Тип товара
Масла для двигателей
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658430
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Описание товара KRAFTOOL 5W-30, 1 л, зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей (41511-1)
Зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей 1л KRAFTOOL 5W-30 41511-1 предназначено для смазки трущихся частей в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях воздушного охлаждения (снегоуборочная техника, бензоинструмент, генераторы и т.д.) Зимнее моторное масло SAE 5W-30 с улучшенным составом зимних присадок, обладает отличной текучестью даже в самых суровых условиях, позволяя получить наилучшую эффективность, мощность и долговечность двигателя. Высококачественные присадки обеспечивают оптимальную работу двигателя даже в самых экстремальных условиях. Температурный диапазон применения - от -35 до +30°С. Улучшенные антикоррозионные и антиизносные свойства. Защита от образования нагара в цилиндре и выхлопной системе. Защита двигателя при холодном запуске.
Зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей 1л KRAFTOOL 5W-30 41511-1 предназначено для смазки трущихся частей в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях воздушного охлаждения (снегоуборочная техника, бензоинструмент, генераторы и т.д.) Зимнее моторное масло SAE 5W-30 с улучшенным составом зимних присадок, обладает отличной текучестью даже в самых суровых условиях, позволяя получить наилучшую эффективность, мощность и долговечность двигателя. Высококачественные присадки обеспечивают оптимальную работу двигателя даже в самых экстремальных условиях. Температурный диапазон применения - от -35 до +30°С. Улучшенные антикоррозионные и антиизносные свойства. Защита от образования нагара в цилиндре и выхлопной системе. Защита двигателя при холодном запуске.
KRAFTOOL 5W-30, 1 л, зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей (41511-1) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 580 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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