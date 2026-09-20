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KRAFTOOL 5W-30, 1 л, зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей (41511-1) купить с доставкой в Москве
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KRAFTOOL 5W-30, 1 л, зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей (41511-1)

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KRAFTOOL 5W-30, 1 л, зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей (41511-1) - фото 1
KRAFTOOL 5W-30, 1 л, зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей (41511-1) - фото 2
KRAFTOOL 5W-30, 1 л, зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей (41511-1) - фото 3
KRAFTOOL 5W-30, 1 л, зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей (41511-1) - фото 4
KRAFTOOL 5W-30, 1 л, зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей (41511-1) - фото 5
KRAFTOOL 5W-30, 1 л, зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей (41511-1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Масла для двигателей
  • KRAFTOOL 5W-30, 1 л, зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей (41511-1) - фото 1
  • KRAFTOOL 5W-30, 1 л, зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей (41511-1) - фото 2
  • KRAFTOOL 5W-30, 1 л, зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей (41511-1) - фото 3
  • KRAFTOOL 5W-30, 1 л, зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей (41511-1) - фото 4
  • KRAFTOOL 5W-30, 1 л, зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей (41511-1) - фото 5
  • KRAFTOOL 5W-30, 1 л, зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей (41511-1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658430
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Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Масла для двигателей
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х10х6
Вес, кг.
1

Описание товара KRAFTOOL 5W-30, 1 л, зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей (41511-1)

Зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей 1л KRAFTOOL 5W-30 41511-1 предназначено для смазки трущихся частей в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях воздушного охлаждения (снегоуборочная техника, бензоинструмент, генераторы и т.д.) Зимнее моторное масло SAE 5W-30 с улучшенным составом зимних присадок, обладает отличной текучестью даже в самых суровых условиях, позволяя получить наилучшую эффективность, мощность и долговечность двигателя. Высококачественные присадки обеспечивают оптимальную работу двигателя даже в самых экстремальных условиях. Температурный диапазон применения - от -35 до +30°С. Улучшенные антикоррозионные и антиизносные свойства. Защита от образования нагара в цилиндре и выхлопной системе. Защита двигателя при холодном запуске.

Отзывы о товаре KRAFTOOL 5W-30, 1 л, зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей (41511-1)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Масла для двигателей
Страна производитель
Китай
Описание
Зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей 1л KRAFTOOL 5W-30 41511-1 предназначено для смазки трущихся частей в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях воздушного охлаждения (снегоуборочная техника, бензоинструмент, генераторы и т.д.) Зимнее моторное масло SAE 5W-30 с улучшенным составом зимних присадок, обладает отличной текучестью даже в самых суровых условиях, позволяя получить наилучшую эффективность, мощность и долговечность двигателя. Высококачественные присадки обеспечивают оптимальную работу двигателя даже в самых экстремальных условиях. Температурный диапазон применения - от -35 до +30°С. Улучшенные антикоррозионные и антиизносные свойства. Защита от образования нагара в цилиндре и выхлопной системе. Защита двигателя при холодном запуске.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


KRAFTOOL 5W-30, 1 л, зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей (41511-1) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 580 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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