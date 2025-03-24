Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=0,75 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57317)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=0,75 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57317)
Пневматический краскораспылитель Matrix 57317 с нижним бачком объемом 0.75 л и соплами диаметром 1,2, 1,5 и 1,8 мм используется для окрашивания металлических, деревянных, керамических и пластмассовых поверхностей. Благодаря сменным соплам краскораспылитель может работать с различными по густоте составами: лаком, шпаклевкой, краской. Он пригодится на стройке, в автомастерской и на мебельном производстве.
Преимущества
- Эффективность — краскораспылитель с типом распыления MP (среднее давление) обеспечивает высокое качество окрашивания с невысокими потерями рабочего состава.
- Вместительный бак — объем 0,75 л позволяет обрабатывать большие площади и реже прерываться для заправки.
- Нижнее расположение бака — краскораспылитель можно ставить на горизонтальные поверхности, также он не загораживает обзор в процессе работы.
- Работа с красками на основе растворителя — бак выполнен из алюминия, невосприимчивого к воздействию агрессивных сред
- Надежность и долговечность — металлический пистолет отличается высокой механической прочностью.
- Выбор оптимального режима работы — краскопульт имеет функции регулировки расхода краски, а также смены формы распыления.
- Малый вес 0,62 кг — краскораспылителем можно длительное время работать без усталости.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Пневматический краскораспылитель Matrix 57317 с нижним бачком объемом 0.75 л и соплами диаметром 1,2, 1,5 и 1,8 мм используется для окрашивания металлических, деревянных, керамических и пластмассовых поверхностей. Благодаря сменным соплам краскораспылитель может работать с различными по густоте составами: лаком, шпаклевкой, краской. Он пригодится на стройке, в автомастерской и на мебельном производстве.
Преимущества
- Эффективность — краскораспылитель с типом распыления MP (среднее давление) обеспечивает высокое качество окрашивания с невысокими потерями рабочего состава.
- Вместительный бак — объем 0,75 л позволяет обрабатывать большие площади и реже прерываться для заправки.
- Нижнее расположение бака — краскораспылитель можно ставить на горизонтальные поверхности, также он не загораживает обзор в процессе работы.
- Работа с красками на основе растворителя — бак выполнен из алюминия, невосприимчивого к воздействию агрессивных сред
- Надежность и долговечность — металлический пистолет отличается высокой механической прочностью.
- Выбор оптимального режима работы — краскопульт имеет функции регулировки расхода краски, а также смены формы распыления.
- Малый вес 0,62 кг — краскораспылителем можно длительное время работать без усталости.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
товар понравился, для разных работ
Достоинства:
Комментарий:
Новый есть новый. Ничего не регулировал, налил краски и процес пошёл
Отзывы о товаре Краскораспылитель пневмат. с нижним бачком V=0,75 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57317)
Достоинства:
Комментарий:
товар понравился, для разных работ
Достоинства:
Комментарий:
Новый есть новый. Ничего не регулировал, налил краски и процес пошёл