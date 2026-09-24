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Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57314) купить с доставкой в Москве
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Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57314)

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Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57314) - фото 1
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57314) - фото 2
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57314) - фото 3
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57314) - фото 4
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57314) - фото 5
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57314) - фото 6
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57314) - фото 7
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57314) - фото 8
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57314) - фото 9
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57314) - фото 10
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57314) - фото 11
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57314) - фото 12
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57314) - фото 13
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57314) - фото 14
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57314) - фото 15
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57314) - фото 16
Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57314) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57314) - фото 1
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57314) - фото 2
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57314) - фото 3
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57314) - фото 4
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57314) - фото 5
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57314) - фото 6
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57314) - фото 7
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57314) - фото 8
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57314) - фото 9
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57314) - фото 10
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57314) - фото 11
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57314) - фото 12
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57314) - фото 13
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57314) - фото 14
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57314) - фото 15
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57314) - фото 16
  • Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57314) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658318
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57314)
1 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.6
Рабочее давление, Бар
3
Ширина, см
22.5
Высота, см
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х17х11
Вес, кг.
2

Описание товара Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57314)

Пневматический краскораспылитель Matrix 57314 с верхним бачком объемом 0,6 л и соплами диаметром 1,2, 1,5 и 1,8 мм используется для окрашивания поверхностей и нанесения защитных составов. Он может работать с различными составами, такими как шпаклевка, лак и краска, т. к. в комплекте идет набор сменных сопел различного диаметра



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Отзывы о товаре Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57314)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.6
Рабочее давление, Бар
3
Ширина, см
22.5
Высота, см
13
Страна производитель
Китай
Описание
Пневматический краскораспылитель Matrix 57314 с верхним бачком объемом 0,6 л и соплами диаметром 1,2, 1,5 и 1,8 мм используется для окрашивания поверхностей и нанесения защитных составов. Он может работать с различными составами, такими как шпаклевка, лак и краска, т. к. в комплекте идет набор сменных сопел различного диаметра


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Краскораспылитель пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм Matrix (57314) - стоимость товара 1230 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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