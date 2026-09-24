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Краскораспылитель пневмат. для финишных работ с верхним бачком V=0,1 л, диам. сопла 0,5 мм Matrix (57318) купить с доставкой в Москве
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Краскораспылитель пневмат. для финишных работ с верхним бачком V=0,1 л, диам. сопла 0,5 мм Matrix (57318)

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Краскораспылитель пневмат. для финишных работ с верхним бачком V=0,1 л, диам. сопла 0,5 мм Matrix - фото 1
Краскораспылитель пневмат. для финишных работ с верхним бачком V=0,1 л, диам. сопла 0,5 мм Matrix - фото 2
Краскораспылитель пневмат. для финишных работ с верхним бачком V=0,1 л, диам. сопла 0,5 мм Matrix - фото 3
Краскораспылитель пневмат. для финишных работ с верхним бачком V=0,1 л, диам. сопла 0,5 мм Matrix - фото 4
Краскораспылитель пневмат. для финишных работ с верхним бачком V=0,1 л, диам. сопла 0,5 мм Matrix - фото 5
Краскораспылитель пневмат. для финишных работ с верхним бачком V=0,1 л, диам. сопла 0,5 мм Matrix - фото 6
Краскораспылитель пневмат. для финишных работ с верхним бачком V=0,1 л, диам. сопла 0,5 мм Matrix - фото 7
Краскораспылитель пневмат. для финишных работ с верхним бачком V=0,1 л, диам. сопла 0,5 мм Matrix - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
  • Краскораспылитель пневмат. для финишных работ с верхним бачком V=0,1 л, диам. сопла 0,5 мм Matrix - фото 1
  • Краскораспылитель пневмат. для финишных работ с верхним бачком V=0,1 л, диам. сопла 0,5 мм Matrix - фото 2
  • Краскораспылитель пневмат. для финишных работ с верхним бачком V=0,1 л, диам. сопла 0,5 мм Matrix - фото 3
  • Краскораспылитель пневмат. для финишных работ с верхним бачком V=0,1 л, диам. сопла 0,5 мм Matrix - фото 4
  • Краскораспылитель пневмат. для финишных работ с верхним бачком V=0,1 л, диам. сопла 0,5 мм Matrix - фото 5
  • Краскораспылитель пневмат. для финишных работ с верхним бачком V=0,1 л, диам. сопла 0,5 мм Matrix - фото 6
  • Краскораспылитель пневмат. для финишных работ с верхним бачком V=0,1 л, диам. сопла 0,5 мм Matrix - фото 7
  • Краскораспылитель пневмат. для финишных работ с верхним бачком V=0,1 л, диам. сопла 0,5 мм Matrix - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658317
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Краскораспылитель пневмат. для финишных работ с верхним бачком V=0,1 л, диам. сопла 0,5 мм Matrix (57318)
990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х17х11
Вес, кг.
2

Описание товара Краскораспылитель пневмат. для финишных работ с верхним бачком V=0,1 л, диам. сопла 0,5 мм Matrix (57318)

Пневматический краскораспылитель MATRIX 57318 предназначен для финишной окраски поверхностей. Он подходит для нанесения защитных, декоративных и изоляционных покрытий. Модель имеет металлическую конструкцию, что гарантирует устойчивость к механическим повреждениям и долгий срок службы



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Отзывы о товаре Краскораспылитель пневмат. для финишных работ с верхним бачком V=0,1 л, диам. сопла 0,5 мм Matrix (57318)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.1
Страна производитель
Китай
Описание
Пневматический краскораспылитель MATRIX 57318 предназначен для финишной окраски поверхностей. Он подходит для нанесения защитных, декоративных и изоляционных покрытий. Модель имеет металлическую конструкцию, что гарантирует устойчивость к механическим повреждениям и долгий срок службы


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Краскораспылитель пневмат. для финишных работ с верхним бачком V=0,1 л, диам. сопла 0,5 мм Matrix (57318) - этот товар вы можете купить по цене 990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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