Краскораспылитель HVLP пневмат. с верхним бачком V= 0,1 л, сопло диаметром 0.8 мм Matrix (57325)
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Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658315
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.1
Ширина, см
11.5
Высота, см
4.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х17х11
Вес, кг.
2
Описание товара Краскораспылитель HVLP пневмат. с верхним бачком V= 0,1 л, сопло диаметром 0.8 мм Matrix (57325)
Пистолет-распылитель с верхним бачком YATO HVLP 0,1л-0,8мм YT-2357 используется для малярных работ. Краска в резервуаре пистолета и сжатый воздух, подаваемый в пистолет, создают смесь краски и частиц воздуха на выходе из сопла пистолета.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.1
Ширина, см
11.5
Высота, см
4.8
Страна производитель
Китай
Пистолет-распылитель с верхним бачком YATO HVLP 0,1л-0,8мм YT-2357 используется для малярных работ. Краска в резервуаре пистолета и сжатый воздух, подаваемый в пистолет, создают смесь краски и частиц воздуха на выходе из сопла пистолета.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Краскораспылитель HVLP пневмат. с верхним бачком V= 0,1 л, сопло диаметром 0.8 мм Matrix (57325) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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