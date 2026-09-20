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Краскораспылитель HVLP пневмат. с верхним бачком V= 0,1 л, сопло диаметром 0.8 мм Matrix (57325) купить с доставкой в Москве
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Краскораспылитель HVLP пневмат. с верхним бачком V= 0,1 л, сопло диаметром 0.8 мм Matrix (57325)

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Краскораспылитель HVLP пневмат. с верхним бачком V= 0,1 л, сопло диаметром 0.8 мм Matrix (57325) - фото 1
Краскораспылитель HVLP пневмат. с верхним бачком V= 0,1 л, сопло диаметром 0.8 мм Matrix (57325) - фото 2
Краскораспылитель HVLP пневмат. с верхним бачком V= 0,1 л, сопло диаметром 0.8 мм Matrix (57325) - фото 3
Краскораспылитель HVLP пневмат. с верхним бачком V= 0,1 л, сопло диаметром 0.8 мм Matrix (57325) - фото 4
Краскораспылитель HVLP пневмат. с верхним бачком V= 0,1 л, сопло диаметром 0.8 мм Matrix (57325) - фото 5
Краскораспылитель HVLP пневмат. с верхним бачком V= 0,1 л, сопло диаметром 0.8 мм Matrix (57325) - фото 6
Краскораспылитель HVLP пневмат. с верхним бачком V= 0,1 л, сопло диаметром 0.8 мм Matrix (57325) - фото 7
Краскораспылитель HVLP пневмат. с верхним бачком V= 0,1 л, сопло диаметром 0.8 мм Matrix (57325) - фото 8
Краскораспылитель HVLP пневмат. с верхним бачком V= 0,1 л, сопло диаметром 0.8 мм Matrix (57325) - фото 9
Краскораспылитель HVLP пневмат. с верхним бачком V= 0,1 л, сопло диаметром 0.8 мм Matrix (57325) - фото 10
Краскораспылитель HVLP пневмат. с верхним бачком V= 0,1 л, сопло диаметром 0.8 мм Matrix (57325) - фото 11
Краскораспылитель HVLP пневмат. с верхним бачком V= 0,1 л, сопло диаметром 0.8 мм Matrix (57325) - фото 12
Краскораспылитель HVLP пневмат. с верхним бачком V= 0,1 л, сопло диаметром 0.8 мм Matrix (57325) - фото 13
Краскораспылитель HVLP пневмат. с верхним бачком V= 0,1 л, сопло диаметром 0.8 мм Matrix (57325) - фото 14
Краскораспылитель HVLP пневмат. с верхним бачком V= 0,1 л, сопло диаметром 0.8 мм Matrix (57325) - фото 15
Краскораспылитель HVLP пневмат. с верхним бачком V= 0,1 л, сопло диаметром 0.8 мм Matrix (57325) - фото 16
Краскораспылитель HVLP пневмат. с верхним бачком V= 0,1 л, сопло диаметром 0.8 мм Matrix (57325) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
  • Краскораспылитель HVLP пневмат. с верхним бачком V= 0,1 л, сопло диаметром 0.8 мм Matrix (57325) - фото 1
  • Краскораспылитель HVLP пневмат. с верхним бачком V= 0,1 л, сопло диаметром 0.8 мм Matrix (57325) - фото 2
  • Краскораспылитель HVLP пневмат. с верхним бачком V= 0,1 л, сопло диаметром 0.8 мм Matrix (57325) - фото 3
  • Краскораспылитель HVLP пневмат. с верхним бачком V= 0,1 л, сопло диаметром 0.8 мм Matrix (57325) - фото 4
  • Краскораспылитель HVLP пневмат. с верхним бачком V= 0,1 л, сопло диаметром 0.8 мм Matrix (57325) - фото 5
  • Краскораспылитель HVLP пневмат. с верхним бачком V= 0,1 л, сопло диаметром 0.8 мм Matrix (57325) - фото 6
  • Краскораспылитель HVLP пневмат. с верхним бачком V= 0,1 л, сопло диаметром 0.8 мм Matrix (57325) - фото 7
  • Краскораспылитель HVLP пневмат. с верхним бачком V= 0,1 л, сопло диаметром 0.8 мм Matrix (57325) - фото 8
  • Краскораспылитель HVLP пневмат. с верхним бачком V= 0,1 л, сопло диаметром 0.8 мм Matrix (57325) - фото 9
  • Краскораспылитель HVLP пневмат. с верхним бачком V= 0,1 л, сопло диаметром 0.8 мм Matrix (57325) - фото 10
  • Краскораспылитель HVLP пневмат. с верхним бачком V= 0,1 л, сопло диаметром 0.8 мм Matrix (57325) - фото 11
  • Краскораспылитель HVLP пневмат. с верхним бачком V= 0,1 л, сопло диаметром 0.8 мм Matrix (57325) - фото 12
  • Краскораспылитель HVLP пневмат. с верхним бачком V= 0,1 л, сопло диаметром 0.8 мм Matrix (57325) - фото 13
  • Краскораспылитель HVLP пневмат. с верхним бачком V= 0,1 л, сопло диаметром 0.8 мм Matrix (57325) - фото 14
  • Краскораспылитель HVLP пневмат. с верхним бачком V= 0,1 л, сопло диаметром 0.8 мм Matrix (57325) - фото 15
  • Краскораспылитель HVLP пневмат. с верхним бачком V= 0,1 л, сопло диаметром 0.8 мм Matrix (57325) - фото 16
  • Краскораспылитель HVLP пневмат. с верхним бачком V= 0,1 л, сопло диаметром 0.8 мм Matrix (57325) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658315
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Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.1
Ширина, см
11.5
Высота, см
4.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х17х11
Вес, кг.
2

Описание товара Краскораспылитель HVLP пневмат. с верхним бачком V= 0,1 л, сопло диаметром 0.8 мм Matrix (57325)

Пистолет-распылитель с верхним бачком YATO HVLP 0,1л-0,8мм YT-2357 используется для малярных работ. Краска в резервуаре пистолета и сжатый воздух, подаваемый в пистолет, создают смесь краски и частиц воздуха на выходе из сопла пистолета.



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Отзывы о товаре Краскораспылитель HVLP пневмат. с верхним бачком V= 0,1 л, сопло диаметром 0.8 мм Matrix (57325)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.1
Ширина, см
11.5
Высота, см
4.8
Страна производитель
Китай
Описание
Пистолет-распылитель с верхним бачком YATO HVLP 0,1л-0,8мм YT-2357 используется для малярных работ. Краска в резервуаре пистолета и сжатый воздух, подаваемый в пистолет, создают смесь краски и частиц воздуха на выходе из сопла пистолета.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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