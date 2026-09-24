Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321)
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Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 860 руб.
В наличии
Код товара: 658313
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1 860 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.6
Рабочее давление, Бар
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х17х11
Вес, кг.
2
Описание товара Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321)
Пневматический краскораспылитель Matrix HP 57321 с верхним бачком объемом 0,6 л и соплом диаметром 1,7 мм расходует 140-280 литров воздуха в минуту и используется для равномерного нанесения лакокрасочных материалов, пропиток, грунтовок и других растворов. Распыление по технологии HP (High Pressure, высокое давление) обеспечивает повышенную производительность и ускоряет выполнение работ. Краскораспылитель пригодится во время строительных, ремонтных работ, а также обслуживания автомобилей.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.6
Рабочее давление, Бар
3
Страна производитель
Китай
Пневматический краскораспылитель Matrix HP 57321 с верхним бачком объемом 0,6 л и соплом диаметром 1,7 мм расходует 140-280 литров воздуха в минуту и используется для равномерного нанесения лакокрасочных материалов, пропиток, грунтовок и других растворов. Распыление по технологии HP (High Pressure, высокое давление) обеспечивает повышенную производительность и ускоряет выполнение работ. Краскораспылитель пригодится во время строительных, ремонтных работ, а также обслуживания автомобилей.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321)