Краскораспылитель AS 802 HVLP, профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,4 мм Stels (57366)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Краскораспылитель AS 802 HVLP, профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,4 мм Stels (57366)
Профессиональный краскораспылитель всасывающего типа Stels AS 802 57366 с соплом 1,4 мм подходит для окрашивания любых материалов, покрытия лаком деревянных поверхностей, распыления жидких составов на потолок и стены, а также может использоваться в сельском хозяйстве и даже на пищевых предприятиях для декорирования тортов и другой продукции. Работает по технологии HVLP («высокий объем, низкое давление»), формирует четкий факел, удобен для покраски с небольшого расстояния. Процент переноса материала на обрабатываемую поверхность увеличен до 60-65 %, что на 30-35 % больше, чем у краскопультов с высоким давлением.
Преимущества
- Хороший обзор рабочей зоны — алюминиевая емкость для краски объемом 1 л расположена снизу.
- Прочность и долговечность — корпус изготовлен из металла и хромирован для защиты от коррозии.
- Экономичность — расход материала составляет всего 100-150 мл/мин, полного бачка хватит для обработки большой поверхности.
- Простая подготовка к работе — быстросъемный коннектор Рапид (Евро) облегчает подключение краскораспылителя к компрессору.
- Широкие возможности — система регулировки давления воздуха и подачи материала позволяет решать разные задачи при помощи одного инструмента.
- Полная комплектация — краскопульт поставляется с ершиком и универсальным гаечным ключом.
- Эргономичность — рукоятка с рельефной поверхностью удобно ложится в руку.
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Профессиональный краскораспылитель всасывающего типа Stels AS 802 57366 с соплом 1,4 мм подходит для окрашивания любых материалов, покрытия лаком деревянных поверхностей, распыления жидких составов на потолок и стены, а также может использоваться в сельском хозяйстве и даже на пищевых предприятиях для декорирования тортов и другой продукции. Работает по технологии HVLP («высокий объем, низкое давление»), формирует четкий факел, удобен для покраски с небольшого расстояния. Процент переноса материала на обрабатываемую поверхность увеличен до 60-65 %, что на 30-35 % больше, чем у краскопультов с высоким давлением.
Преимущества
- Хороший обзор рабочей зоны — алюминиевая емкость для краски объемом 1 л расположена снизу.
- Прочность и долговечность — корпус изготовлен из металла и хромирован для защиты от коррозии.
- Экономичность — расход материала составляет всего 100-150 мл/мин, полного бачка хватит для обработки большой поверхности.
- Простая подготовка к работе — быстросъемный коннектор Рапид (Евро) облегчает подключение краскораспылителя к компрессору.
- Широкие возможности — система регулировки давления воздуха и подачи материала позволяет решать разные задачи при помощи одного инструмента.
- Полная комплектация — краскопульт поставляется с ершиком и универсальным гаечным ключом.
- Эргономичность — рукоятка с рельефной поверхностью удобно ложится в руку.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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