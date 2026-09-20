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Краскораспылитель AS 802 HVLP, профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,4 мм Stels (57366) купить с доставкой в Москве
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Краскораспылитель AS 802 HVLP, профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,4 мм Stels (57366)

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Краскораспылитель AS 802 HVLP, профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,4 мм Stels - фото 1
Краскораспылитель AS 802 HVLP, профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,4 мм Stels - фото 2
Краскораспылитель AS 802 HVLP, профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,4 мм Stels - фото 3
Краскораспылитель AS 802 HVLP, профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,4 мм Stels - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
  • Краскораспылитель AS 802 HVLP, профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,4 мм Stels - фото 1
  • Краскораспылитель AS 802 HVLP, профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,4 мм Stels - фото 2
  • Краскораспылитель AS 802 HVLP, профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,4 мм Stels - фото 3
  • Краскораспылитель AS 802 HVLP, профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,4 мм Stels - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658311
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Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х17х11
Вес, кг.
2

Описание товара Краскораспылитель AS 802 HVLP, профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,4 мм Stels (57366)

Профессиональный краскораспылитель всасывающего типа Stels AS 802 57366 с соплом 1,4 мм подходит для окрашивания любых материалов, покрытия лаком деревянных поверхностей, распыления жидких составов на потолок и стены, а также может использоваться в сельском хозяйстве и даже на пищевых предприятиях для декорирования тортов и другой продукции. Работает по технологии HVLP («высокий объем, низкое давление»), формирует четкий факел, удобен для покраски с небольшого расстояния. Процент переноса материала на обрабатываемую поверхность увеличен до 60-65 %, что на 30-35 % больше, чем у краскопультов с высоким давлением.

Преимущества

  • Хороший обзор рабочей зоны — алюминиевая емкость для краски объемом 1 л расположена снизу.
  • Прочность и долговечность — корпус изготовлен из металла и хромирован для защиты от коррозии.
  • Экономичность — расход материала составляет всего 100-150 мл/мин, полного бачка хватит для обработки большой поверхности.
  • Простая подготовка к работе — быстросъемный коннектор Рапид (Евро) облегчает подключение краскораспылителя к компрессору.
  • Широкие возможности — система регулировки давления воздуха и подачи материала позволяет решать разные задачи при помощи одного инструмента.
  • Полная комплектация — краскопульт поставляется с ершиком и универсальным гаечным ключом.
  • Эргономичность — рукоятка с рельефной поверхностью удобно ложится в руку.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Краскораспылитель AS 802 HVLP, профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,4 мм Stels (57366)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
1
Страна производитель
Китай
Описание

Профессиональный краскораспылитель всасывающего типа Stels AS 802 57366 с соплом 1,4 мм подходит для окрашивания любых материалов, покрытия лаком деревянных поверхностей, распыления жидких составов на потолок и стены, а также может использоваться в сельском хозяйстве и даже на пищевых предприятиях для декорирования тортов и другой продукции. Работает по технологии HVLP («высокий объем, низкое давление»), формирует четкий факел, удобен для покраски с небольшого расстояния. Процент переноса материала на обрабатываемую поверхность увеличен до 60-65 %, что на 30-35 % больше, чем у краскопультов с высоким давлением.

Преимущества

  • Хороший обзор рабочей зоны — алюминиевая емкость для краски объемом 1 л расположена снизу.
  • Прочность и долговечность — корпус изготовлен из металла и хромирован для защиты от коррозии.
  • Экономичность — расход материала составляет всего 100-150 мл/мин, полного бачка хватит для обработки большой поверхности.
  • Простая подготовка к работе — быстросъемный коннектор Рапид (Евро) облегчает подключение краскораспылителя к компрессору.
  • Широкие возможности — система регулировки давления воздуха и подачи материала позволяет решать разные задачи при помощи одного инструмента.
  • Полная комплектация — краскопульт поставляется с ершиком и универсальным гаечным ключом.
  • Эргономичность — рукоятка с рельефной поверхностью удобно ложится в руку.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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