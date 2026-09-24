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Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113)

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Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113) - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113) - фото 2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113) - фото 3
Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113) - фото 4
Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113) - фото 5
Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113) - фото 6
Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113) - фото 7
Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113) - фото 8
Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113) - фото 9
Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113) - фото 10
Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113) - фото 11
Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113) - фото 12
Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113) - фото 13
Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113) - фото 14
Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113) - фото 15
Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113) - фото 16
Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113) - фото 17
Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113) - фото 18
Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
13
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113) - фото 14
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113) - фото 15
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113) - фото 16
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113) - фото 17
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113) - фото 18
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 100 руб. 
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В наличии
Код товара: 658279
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Загружаем...
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113)
8 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
Дрель-шуруповерт аккумуляторная - 1 шт; батарея аккумуляторная - 2 шт; устройство зарядное - 1 шт; сверла спиральные по металлу (6 шт) - 1 шт; биты 25 мм тип SL - 1 шт; PH - 1 шт; PZ (6 шт) - 1 шт; адаптер магнитный для бит - 1 шт; инструкция по эксплуата
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
2
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
40
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
230х210х85
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х8
Вес, кг.
2

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113)

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02 отлично подходит для интенсивного использования как в быту, так и в ремонте, сборке мебели, строительстве. Имеет улучшенный электродвигатель с увеличенным крутящим моментом, поэтому легко справится с крупными саморезами и винтами. Система защиты от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки обеспечивает долговечность и комфортную работу. Тормоз выбега обеспечит точность и аккуратность при серийном вкручивании крепежа. 19+1 ступени регулировки позволят легко подстроиться под характер работы. Зажимной патрон диаметром 13 мм надёжно закрепляет оснастку и передаёт высокий крутящий момент. Блокировка шпинделя позволяет быстро менять оснастку одной рукой, без ключа. Комфортно работать при недостаточной освещенности благодаря подсветке рабочей зоны. Надежные литий-ионные аккумуляторы без эффекта памяти заряжаются всего за час. Они совместимы с другими моделями аккумуляторного инструмента Denzel. Удобная прорезиненная рукоятка комфортно ложится в руку. Имеет 2 скорости вращения - 0-350/0-1250 об/мин. Первая для закручивания и выкручивания крепежа. Вторая для сверления дерева и металла. Металлические шестерни редуктора продлевают срок службы инструмента. Интеллектуальная система распознавания типов нагрузки позволяет аккумуляторам питать инструменты с высоким и экономным энергопотреблением. При этом они всегда сохраняют расчётный ресурс. Такой инструмент прослужит долго, производитель дает гарантию 3 года!



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
Дрель-шуруповерт аккумуляторная - 1 шт; батарея аккумуляторная - 2 шт; устройство зарядное - 1 шт; сверла спиральные по металлу (6 шт) - 1 шт; биты 25 мм тип SL - 1 шт; PH - 1 шт; PZ (6 шт) - 1 шт; адаптер магнитный для бит - 1 шт; инструкция по эксплуата
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
2
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
40
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
230х210х85
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02 отлично подходит для интенсивного использования как в быту, так и в ремонте, сборке мебели, строительстве. Имеет улучшенный электродвигатель с увеличенным крутящим моментом, поэтому легко справится с крупными саморезами и винтами. Система защиты от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки обеспечивает долговечность и комфортную работу. Тормоз выбега обеспечит точность и аккуратность при серийном вкручивании крепежа. 19+1 ступени регулировки позволят легко подстроиться под характер работы. Зажимной патрон диаметром 13 мм надёжно закрепляет оснастку и передаёт высокий крутящий момент. Блокировка шпинделя позволяет быстро менять оснастку одной рукой, без ключа. Комфортно работать при недостаточной освещенности благодаря подсветке рабочей зоны. Надежные литий-ионные аккумуляторы без эффекта памяти заряжаются всего за час. Они совместимы с другими моделями аккумуляторного инструмента Denzel. Удобная прорезиненная рукоятка комфортно ложится в руку. Имеет 2 скорости вращения - 0-350/0-1250 об/мин. Первая для закручивания и выкручивания крепежа. Вторая для сверления дерева и металла. Металлические шестерни редуктора продлевают срок службы инструмента. Интеллектуальная система распознавания типов нагрузки позволяет аккумуляторам питать инструменты с высоким и экономным энергопотреблением. При этом они всегда сохраняют расчётный ресурс. Такой инструмент прослужит долго, производитель дает гарантию 3 года!


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 8100 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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