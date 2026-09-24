Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113)
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02 отлично подходит для интенсивного использования как в быту, так и в ремонте, сборке мебели, строительстве. Имеет улучшенный электродвигатель с увеличенным крутящим моментом, поэтому легко справится с крупными саморезами и винтами. Система защиты от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки обеспечивает долговечность и комфортную работу. Тормоз выбега обеспечит точность и аккуратность при серийном вкручивании крепежа. 19+1 ступени регулировки позволят легко подстроиться под характер работы. Зажимной патрон диаметром 13 мм надёжно закрепляет оснастку и передаёт высокий крутящий момент. Блокировка шпинделя позволяет быстро менять оснастку одной рукой, без ключа. Комфортно работать при недостаточной освещенности благодаря подсветке рабочей зоны. Надежные литий-ионные аккумуляторы без эффекта памяти заряжаются всего за час. Они совместимы с другими моделями аккумуляторного инструмента Denzel. Удобная прорезиненная рукоятка комфортно ложится в руку. Имеет 2 скорости вращения - 0-350/0-1250 об/мин. Первая для закручивания и выкручивания крепежа. Вторая для сверления дерева и металла. Металлические шестерни редуктора продлевают срок службы инструмента. Интеллектуальная система распознавания типов нагрузки позволяет аккумуляторам питать инструменты с высоким и экономным энергопотреблением. При этом они всегда сохраняют расчётный ресурс. Такой инструмент прослужит долго, производитель дает гарантию 3 года!
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Теги товара: Двухскоростные
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Теги товара: Двухскоростные
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26113)