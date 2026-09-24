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Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) купить с доставкой в Москве
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Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304)

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Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 1
Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 2
Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 3
Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 4
Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 5
Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 6
Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 7
Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 8
Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 9
Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 10
Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 11
Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 12
Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 13
Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 14
Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 15
Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 16
Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 17
Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 18
Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 19
Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 20
Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель ударная
Мощность
650 Вт
Лампа точечной подсветки
нет
Пылесборник
нет
Тип патрона
ключевой
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
  • Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 1
  • Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 2
  • Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 3
  • Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 4
  • Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 5
  • Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 6
  • Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 7
  • Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 8
  • Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 9
  • Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 10
  • Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 11
  • Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 12
  • Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 13
  • Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 14
  • Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 15
  • Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 16
  • Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 17
  • Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 18
  • Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 19
  • Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 20
  • Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658271
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Дрель ударная
Мощность
650 Вт
Лампа точечной подсветки
нет
Пылесборник
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель электрическая ударная, ключ для патрона, рукоятка боковая, ограничитель глубины сверления, комплект запасных угольных щеток, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон, кейс
Тип патрона
ключевой
Ограничитель глубины сверления
да
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
Макс. диаметр патрона, мм
13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)
25
Макс. диаметр сверления (металл)
10
Макс. диаметр сверления (бетон)
10
Макс. частота вращения шпинделя
3000
Макс. количество ударов в минуту
48000
Электронная регулировка частоты вращения
да
Дополнительная рукоятка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х8
Вес, кг.
2

Описание товара Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304)

Ударная дрель Denzel ID-650 26304 мощностью 650 Вт поддерживает скорость вращения оснастки 0-3000 об/мин и частоту ударов 48000 уд/мин. Используется для ручного или ударного сверления металла, древесины, легкого бетона, кирпича, плитки или пластика. Сверлит отверстия диаметром до 25 мм в древесине, до 13 мм в бетоне и до 13 мм в металле. Эффективное сверление твердых материалов обеспечивает массивный промщит ударного механизма. Дрель работает со сверлами с диаметром хвостовика 1,5-13 мм, что позволяет эффективно решать различные задачи.

Преимущества

Отзывы о товаре Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Дрель ударная
Мощность
650 Вт
Лампа точечной подсветки
нет
Пылесборник
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель электрическая ударная, ключ для патрона, рукоятка боковая, ограничитель глубины сверления, комплект запасных угольных щеток, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон, кейс
Тип патрона
ключевой
Ограничитель глубины сверления
да
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
Развернуть
Макс. диаметр патрона, мм
13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)
25
Макс. диаметр сверления (металл)
10
Макс. диаметр сверления (бетон)
10
Макс. частота вращения шпинделя
3000
Макс. количество ударов в минуту
48000
Электронная регулировка частоты вращения
да
Дополнительная рукоятка
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Ударная дрель Denzel ID-650 26304 мощностью 650 Вт поддерживает скорость вращения оснастки 0-3000 об/мин и частоту ударов 48000 уд/мин. Используется для ручного или ударного сверления металла, древесины, легкого бетона, кирпича, плитки или пластика. Сверлит отверстия диаметром до 25 мм в древесине, до 13 мм в бетоне и до 13 мм в металле. Эффективное сверление твердых материалов обеспечивает массивный промщит ударного механизма. Дрель работает со сверлами с диаметром хвостовика 1,5-13 мм, что позволяет эффективно решать различные задачи.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель ударная ID-650, 650 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel (26304) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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