Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
механический реечный
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
115
Высота подъема, мм
1030
Рабочий ход, мм
915
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 340 руб.
В наличии
Код товара: 658264
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6 340 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
механический реечный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
115
Высота подъема, мм
1030
Рабочий ход, мм
915
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.25х0.26х0.15
Вес, кг.
15.2
Описание товара Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527)
Реечный домкрат Stels с грузоподъемностью 3 тонны — настоящий помощник для тяжёлых задач. Стартовая высота подхвата всего 115 мм позволяет использовать его даже там, где зазор минимальный. При этом высота подъема впечатляет — целых 1030 мм! Это открывает большие возможности для работы с внедорожниками, грузовиками и спецтехникой. Весит домкрат всего 5,2 кг, благодаря чему его удобно перевозить и хранить. Надёжное решение для тех, кто ценит мощность и функциональность.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: 3 тонны, Механический реечный
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
механический реечный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
115
Высота подъема, мм
1030
Рабочий ход, мм
915
Страна производитель
Китай
Реечный домкрат Stels с грузоподъемностью 3 тонны — настоящий помощник для тяжёлых задач. Стартовая высота подхвата всего 115 мм позволяет использовать его даже там, где зазор минимальный. При этом высота подъема впечатляет — целых 1030 мм! Это открывает большие возможности для работы с внедорожниками, грузовиками и спецтехникой. Весит домкрат всего 5,2 кг, благодаря чему его удобно перевозить и хранить. Надёжное решение для тех, кто ценит мощность и функциональность.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: 3 тонны, Механический реечный
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: 3 тонны, Механический реечный
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, упакован хорошо. Соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
Инструкция для столь опасного инструмента никакая. Пришлось искать инструкцию на оригинал из США. Там все четко.
Достоинства:
Комментарий:
Первый реечный домкрат, пробовал опустить машину, так как в комплекте не шла инструкция по пользованию и техники безопасности при работе. Сломал себе палец ручкой домкрата при сбросе груза. Потом посмотрел видео с этой проблемой сталкивались многие.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар мужу понравилось
Достоинства:
Комментарий:
отличный домкрат. а также хороший помошник в хозяйстве и по строительству.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный реечный домкрат ,не заменимый помошник в хозяйстве поднимает и опускает без заеданий,просто супер!Жалею что не приобрел его раньше!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая вещь за эти деньги, со своими прямыми обязывается справляется на ура
Достоинства:
Комментарий:
вытаскивал железные столбы от забора, справился!!!
Достоинства:
Комментарий:
Домкрат копия дорогих брендов, работает как надо.
Достоинства:
Комментарий:
Поднимали Ниву,УАЗ,Додж Караван,бетонную плиту.Не срывается,механизм работает чётко.
Достоинства:
Комментарий:
купил для работы, поднимал жо трех тонн, выдерживает, не пожалел что купил.
Достоинства:
Комментарий:
из грязи уаз поднимает, но нужен хороший и широкий упор под домкрат
Достоинства:
Комментарий:
окупил себя за первый рабочий день.
Достоинства:
Комментарий:
те, кто думает, что он бросает при опускании, это без нагрузки так происходит. под грузом так же опускает, как и поднимает. больше 1,5т думаю не стоит ему давать.
Достоинства:
Комментарий:
Давно хотел приобрести эту "палочку выручалочку", на дворе зима поэтому в полной мере провести тестирование данного домкрата небыло возможности, но небольшие испытания провести все же удалось. Результат... Читать полностью
Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6340 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527)
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, упакован хорошо. Соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
Инструкция для столь опасного инструмента никакая. Пришлось искать инструкцию на оригинал из США. Там все четко.
Достоинства:
Комментарий:
Первый реечный домкрат, пробовал опустить машину, так как в комплекте не шла инструкция по пользованию и техники безопасности при работе. Сломал себе палец ручкой домкрата при сбросе груза. Потом посмотрел видео с этой проблемой сталкивались многие.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар мужу понравилось
Достоинства:
Комментарий:
отличный домкрат. а также хороший помошник в хозяйстве и по строительству.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный реечный домкрат ,не заменимый помошник в хозяйстве поднимает и опускает без заеданий,просто супер!Жалею что не приобрел его раньше!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая вещь за эти деньги, со своими прямыми обязывается справляется на ура
Достоинства:
Комментарий:
вытаскивал железные столбы от забора, справился!!!
Достоинства:
Комментарий:
Домкрат копия дорогих брендов, работает как надо.
Достоинства:
Комментарий:
Поднимали Ниву,УАЗ,Додж Караван,бетонную плиту.Не срывается,механизм работает чётко.
Достоинства:
Комментарий:
купил для работы, поднимал жо трех тонн, выдерживает, не пожалел что купил.
Достоинства:
Комментарий:
из грязи уаз поднимает, но нужен хороший и широкий упор под домкрат
Достоинства:
Комментарий:
окупил себя за первый рабочий день.
Достоинства:
Комментарий:
те, кто думает, что он бросает при опускании, это без нагрузки так происходит. под грузом так же опускает, как и поднимает. больше 1,5т думаю не стоит ему давать.
Достоинства:
Комментарий:
Давно хотел приобрести эту "палочку выручалочку", на дворе зима поэтому в полной мере провести тестирование данного домкрата небыло возможности, но небольшие испытания провести все же удалось. Результат... Читать полностью