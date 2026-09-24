Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, h подъема 150-530 мм Matrix (51040)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
150
Высота подъема, мм
530
Рабочий ход, мм
380
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 890 руб.
В наличии
Код товара: 658252
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6 890 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
150
Высота подъема, мм
530
Рабочий ход, мм
380
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х29х19
Вес, кг.
19.74
Описание товара Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, h подъема 150-530 мм Matrix (51040)
Подкатной гидравлический домкрат Matrix 51040 с высотой подхвата 150 мм, — полупрофессиональное гаражное оборудование, способное поднимать груз массой до 3 т на высоту до 530 мм. Высота подхвата 150 мм позволяет использовать домкрат для автомашин с высоким клиренсом. Домкрат будет полезен как в автомастерской, так и в частном гараже.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
150
Высота подъема, мм
530
Рабочий ход, мм
380
Страна производитель
Китай
Подкатной гидравлический домкрат Matrix 51040 с высотой подхвата 150 мм, — полупрофессиональное гаражное оборудование, способное поднимать груз массой до 3 т на высоту до 530 мм. Высота подхвата 150 мм позволяет использовать домкрат для автомашин с высоким клиренсом. Домкрат будет полезен как в автомастерской, так и в частном гараже.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, h подъема 150-530 мм Matrix (51040) - по цене 6890 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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