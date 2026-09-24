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Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) купить с доставкой в Москве
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Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271)

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Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 1
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 2
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 3
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 4
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 5
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 6
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 7
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 8
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 9
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 10
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 11
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 12
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 13
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 14
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 15
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 16
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 17
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 18
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 19
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 20
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 21
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 22
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 23
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 24
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 25
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 26
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 27
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 28
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 29
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 30
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 31
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 32
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 33
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 34
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 35
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 36
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 37
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 38
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 39
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 40
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 41
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
85
Высота подъема, мм
610
Рабочий ход, мм
525
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 1
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 2
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 3
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 4
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 5
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 6
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 7
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 8
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 9
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 10
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 11
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 12
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 13
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 14
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 15
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 16
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 17
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 18
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 19
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 20
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 21
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 22
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 23
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 24
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 25
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 26
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 27
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 28
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 29
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 30
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 31
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 32
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 33
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 34
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 35
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 36
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 37
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 38
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 39
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 40
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - фото 41
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 000 руб. 
Начислим 208 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658249
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Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271)
13 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
85
Высота подъема, мм
610
Рабочий ход, мм
525
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х44х18
Вес, кг.
47.5

Описание товара Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271)

Профессиональный подкатной гидравлический домкрат Denzel 51271 с низким подхватом используется для быстрого подъема на высоту 85-610 мм всех типов автомобилей с любым клиренсом и массой до 3 т, в том числе SUV. В гидравлическом блоке предусмотрено 2 насоса (система быстрого подъема QUICK LIFT), благодаря чему для достижения предельной высоты достаточно 6 качков рукоятки. Домкрат подходит для использования на станциях техобслуживания и шиномонтажа.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
85
Высота подъема, мм
610
Рабочий ход, мм
525
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный подкатной гидравлический домкрат Denzel 51271 с низким подхватом используется для быстрого подъема на высоту 85-610 мм всех типов автомобилей с любым клиренсом и массой до 3 т, в том числе SUV. В гидравлическом блоке предусмотрено 2 насоса (система быстрого подъема QUICK LIFT), благодаря чему для достижения предельной высоты достаточно 6 качков рукоятки. Домкрат подходит для использования на станциях техобслуживания и шиномонтажа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel (51271) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 13000 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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