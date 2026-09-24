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Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260) купить с доставкой в Москве
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Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260)

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Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260) - фото 1
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260) - фото 2
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260) - фото 3
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260) - фото 4
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260) - фото 5
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260) - фото 6
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260) - фото 7
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260) - фото 8
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260) - фото 9
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260) - фото 10
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260) - фото 11
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260) - фото 12
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260) - фото 13
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260) - фото 14
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260) - фото 15
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260) - фото 16
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260) - фото 17
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260) - фото 18
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
125
Высота подъема, мм
470
Рабочий ход, мм
345
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260) - фото 1
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260) - фото 2
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260) - фото 3
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260) - фото 4
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260) - фото 5
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260) - фото 6
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260) - фото 7
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260) - фото 8
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260) - фото 9
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260) - фото 10
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260) - фото 11
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260) - фото 12
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260) - фото 13
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260) - фото 14
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260) - фото 15
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260) - фото 16
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260) - фото 17
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260) - фото 18
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 780 руб. 
Начислим 141 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658245
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260)
8 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
125
Высота подъема, мм
470
Рабочий ход, мм
345
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х39х20
Вес, кг.
32.24

Описание товара Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260)

Профессиональный подкатной гидравлический домкрат Denzel 51260 используется для быстрого подъема на высоту 125-470 мм всех типов автомобилей с любым клиренсом и массой до 3 тонн. В гидравлическом блоке предусмотрено 2 насоса (система быстрого подъема QUICK LIFT), благодаря чему для достижения предельной высоты достаточно 6 качков рукоятки. Домкрат подходит для использования на станциях профессионального техобслуживания и шиномонтажа, а также для личного использования.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
125
Высота подъема, мм
470
Рабочий ход, мм
345
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный подкатной гидравлический домкрат Denzel 51260 используется для быстрого подъема на высоту 125-470 мм всех типов автомобилей с любым клиренсом и массой до 3 тонн. В гидравлическом блоке предусмотрено 2 насоса (система быстрого подъема QUICK LIFT), благодаря чему для достижения предельной высоты достаточно 6 качков рукоятки. Домкрат подходит для использования на станциях профессионального техобслуживания и шиномонтажа, а также для личного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 8780 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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