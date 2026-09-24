Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260)
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
125
Высота подъема, мм
470
Рабочий ход, мм
345
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 780 руб.
В наличии
Код товара: 658245
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8 780 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
125
Высота подъема, мм
470
Рабочий ход, мм
345
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х39х20
Вес, кг.
32.24
Описание товара Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260)
Профессиональный подкатной гидравлический домкрат Denzel 51260 используется для быстрого подъема на высоту 125-470 мм всех типов автомобилей с любым клиренсом и массой до 3 тонн. В гидравлическом блоке предусмотрено 2 насоса (система быстрого подъема QUICK LIFT), благодаря чему для достижения предельной высоты достаточно 6 качков рукоятки. Домкрат подходит для использования на станциях профессионального техобслуживания и шиномонтажа, а также для личного использования.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
125
Высота подъема, мм
470
Рабочий ход, мм
345
Страна производитель
Китай
Профессиональный подкатной гидравлический домкрат Denzel 51260 используется для быстрого подъема на высоту 125-470 мм всех типов автомобилей с любым клиренсом и массой до 3 тонн. В гидравлическом блоке предусмотрено 2 насоса (система быстрого подъема QUICK LIFT), благодаря чему для достижения предельной высоты достаточно 6 качков рукоятки. Домкрат подходит для использования на станциях профессионального техобслуживания и шиномонтажа, а также для личного использования.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъем, проф. Denzel (51260) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 8780 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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