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Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) купить с доставкой в Москве
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Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837)

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Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 1
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 2
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 3
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 4
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 5
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 6
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 7
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 8
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 9
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 10
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 11
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 12
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 13
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 14
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 15
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 16
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 17
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 18
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 19
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 20
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 21
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 22
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 23
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 24
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 25
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 26
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 27
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 28
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 29
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 30
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 31
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 32
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 33
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 34
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 35
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 36
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 37
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 38
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 39
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 40
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 41
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 42
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 43
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 44
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 45
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 46
Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 47
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
2.5
Высота подхвата, мм
148
Высота подъема, мм
387
Рабочий ход, мм
247
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 1
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 2
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 3
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 4
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 5
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 6
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 7
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 8
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 9
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 10
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 11
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 12
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 13
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 14
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 15
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 16
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 17
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 18
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 19
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 20
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 21
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 22
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 23
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 24
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 25
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 26
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 27
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 28
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 29
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 30
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 31
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 32
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 33
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 34
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 35
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 36
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 37
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 38
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 39
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 40
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 41
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 42
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 43
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 44
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 45
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 46
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - фото 47
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 61 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658240
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837)
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
2.5
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
148
Высота подъема, мм
387
Рабочий ход, мм
247
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х24х19
Вес, кг.
10.4

Описание товара Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837)

Гидравлический подкатной домкрат Сибртех 50837 предназначен для подъема грузов массой до 2,5 т на высоту со 148 до 387 мм. Применяется для обслуживания автомобилей со стандартным клиренсом. Компактный домкрат подходит для самостоятельного использования автовладельцами.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
2.5
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
148
Высота подъема, мм
387
Рабочий ход, мм
247
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический подкатной домкрат Сибртех 50837 предназначен для подъема грузов массой до 2,5 т на высоту со 148 до 387 мм. Применяется для обслуживания автомобилей со стандартным клиренсом. Компактный домкрат подходит для самостоятельного использования автовладельцами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50837) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3800 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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