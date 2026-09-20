Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833)
Гидравлический подкатной домкрат Сибртех 50833, поставляющийся в пластиковом кейсе, с высотой подхвата 127 мм, предназначен для подъема грузов массой до 2 т на высоту до 330 мм. Применяется для обслуживания автомобилей со стандартным клиренсом. Компактный домкрат подходит для самостоятельного использования автовладельцами.
Преимущества
- Безопасность — клапан сброса избыточного давления защищает домкрат от перегрузки, предотвращая подъем груза массой более 2 т.
- Маневренность — благодаря поворотным колесам домкрат можно быстро подвести под груз.
- Небольшие габариты — подъемное устройство можно разместить в багажнике автомобиля.
- Комфортное перемещение — производитель предусмотрел удобную рукоятку с подпальцевыми выемками.
- Удобное хранение и транспортировка — в комплект поставки включен прочный пластиковый кейс.
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Теги товара: 2 тонны, 3 тонны, Гидравлический подкатной
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Гидравлический подкатной домкрат Сибртех 50833, поставляющийся в пластиковом кейсе, с высотой подхвата 127 мм, предназначен для подъема грузов массой до 2 т на высоту до 330 мм. Применяется для обслуживания автомобилей со стандартным клиренсом. Компактный домкрат подходит для самостоятельного использования автовладельцами.
Преимущества
- Безопасность — клапан сброса избыточного давления защищает домкрат от перегрузки, предотвращая подъем груза массой более 2 т.
- Маневренность — благодаря поворотным колесам домкрат можно быстро подвести под груз.
- Небольшие габариты — подъемное устройство можно разместить в багажнике автомобиля.
- Комфортное перемещение — производитель предусмотрел удобную рукоятку с подпальцевыми выемками.
- Удобное хранение и транспортировка — в комплект поставки включен прочный пластиковый кейс.
Смотрите также: Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Теги товара: 2 тонны, 3 тонны, Гидравлический подкатной
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