Top.Mail.Ru
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 1
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 2
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 3
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 4
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 5
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 6
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 7
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 8
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 9
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 10
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 11
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 12
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 13
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 14
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 15
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 16
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 17
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 18
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 19
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 20
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 21
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 22
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 23
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 24
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 25
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 26
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 27
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 28
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 29
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 30
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 31
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 32
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 33
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 34
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 35
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 36
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 37
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
127
Высота подъема, мм
330
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 1
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 2
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 3
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 4
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 5
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 6
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 7
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 8
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 9
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 10
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 11
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 12
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 13
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 14
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 15
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 16
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 17
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 18
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 19
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 20
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 21
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 22
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 23
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 24
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 25
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 26
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 27
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 28
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 29
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 30
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 31
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 32
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 33
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 34
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 35
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 36
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото 37
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658226
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
127
Высота подъема, мм
330
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х21х15
Вес, кг.
7.5

Описание товара Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833)

Гидравлический подкатной домкрат Сибртех 50833, поставляющийся в пластиковом кейсе, с высотой подхвата 127 мм, предназначен для подъема грузов массой до 2 т на высоту до 330 мм. Применяется для обслуживания автомобилей со стандартным клиренсом. Компактный домкрат подходит для самостоятельного использования автовладельцами.

Преимущества

  • Безопасность — клапан сброса избыточного давления защищает домкрат от перегрузки, предотвращая подъем груза массой более 2 т.
  • Маневренность — благодаря поворотным колесам домкрат можно быстро подвести под груз.
  • Небольшие габариты — подъемное устройство можно разместить в багажнике автомобиля.
  • Комфортное перемещение — производитель предусмотрел удобную рукоятку с подпальцевыми выемками.
  • Удобное хранение и транспортировка — в комплект поставки включен прочный пластиковый кейс.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
127
Высота подъема, мм
330
Страна производитель
Китай
Описание

Гидравлический подкатной домкрат Сибртех 50833, поставляющийся в пластиковом кейсе, с высотой подхвата 127 мм, предназначен для подъема грузов массой до 2 т на высоту до 330 мм. Применяется для обслуживания автомобилей со стандартным клиренсом. Компактный домкрат подходит для самостоятельного использования автовладельцами.

Преимущества

  • Безопасность — клапан сброса избыточного давления защищает домкрат от перегрузки, предотвращая подъем груза массой более 2 т.
  • Маневренность — благодаря поворотным колесам домкрат можно быстро подвести под груз.
  • Небольшие габариты — подъемное устройство можно разместить в багажнике автомобиля.
  • Комфортное перемещение — производитель предусмотрел удобную рукоятку с подпальцевыми выемками.
  • Удобное хранение и транспортировка — в комплект поставки включен прочный пластиковый кейс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50833) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...