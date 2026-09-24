Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм Stels (51152)
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
2.5
Высота подхвата, мм
140
Высота подъема, мм
385
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 140 руб.
В наличии
Код товара: 658223
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5 140 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2.5
Высота подхвата, мм
140
Высота подъема, мм
385
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х24х15
Вес, кг.
14.58
Описание товара Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм Stels (51152)
Гидравлический подкатной домкрат с фиксатором 2.5т 140-385 мм STELS 51152 за счет малой высоты подхвата можно эффективно использовать при работе с большинством легковых автомобилей. Конструкция оснащена дополнительным трехпозиционным фиксатором, который превращает домкрат в подставку и позволяет работать гораздо дольше.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2.5
Высота подхвата, мм
140
Высота подъема, мм
385
Страна производитель
Китай
Гидравлический подкатной домкрат с фиксатором 2.5т 140-385 мм STELS 51152 за счет малой высоты подхвата можно эффективно использовать при работе с большинством легковых автомобилей. Конструкция оснащена дополнительным трехпозиционным фиксатором, который превращает домкрат в подставку и позволяет работать гораздо дольше.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм Stels (51152) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5140 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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