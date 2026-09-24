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Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 200-385 мм Sparta (50324) купить с доставкой в Москве
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Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 200-385 мм Sparta (50324)

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Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 200-385 мм Sparta (50324) - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 200-385 мм Sparta (50324) - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 200-385 мм Sparta (50324) - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 200-385 мм Sparta (50324) - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 200-385 мм Sparta (50324) - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 200-385 мм Sparta (50324) - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 200-385 мм Sparta (50324) - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 200-385 мм Sparta (50324) - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 200-385 мм Sparta (50324) - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 200-385 мм Sparta (50324) - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 200-385 мм Sparta (50324) - фото 11
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 200-385 мм Sparta (50324) - фото 12
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 200-385 мм Sparta (50324) - фото 13
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 200-385 мм Sparta (50324) - фото 14
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 200-385 мм Sparta (50324) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Грузоподъёмность, т
8
Высота подхвата, мм
200
Высота подъема, мм
385
Рабочий ход, мм
185
Диаметр опоры, мм
26
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 200-385 мм Sparta (50324) - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 200-385 мм Sparta (50324) - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 200-385 мм Sparta (50324) - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 200-385 мм Sparta (50324) - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 200-385 мм Sparta (50324) - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 200-385 мм Sparta (50324) - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 200-385 мм Sparta (50324) - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 200-385 мм Sparta (50324) - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 200-385 мм Sparta (50324) - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 200-385 мм Sparta (50324) - фото 10
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 200-385 мм Sparta (50324) - фото 11
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 200-385 мм Sparta (50324) - фото 12
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 200-385 мм Sparta (50324) - фото 13
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 200-385 мм Sparta (50324) - фото 14
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 200-385 мм Sparta (50324) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 870 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658217
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 200-385 мм Sparta (50324)
1 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Домкраты
Грузоподъёмность, т
8
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
200
Высота подъема, мм
385
Рабочий ход, мм
185
Диаметр опоры, мм
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х15
Вес, кг.
5

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 200-385 мм Sparta (50324)

Гидравлический бутылочный домкрат Sparta 50324 рассчитан на подъем грузов весом до 8 т на высоту от 200 до 385 мм. Он пригодится как автолюбителям в гараже, так и профессиональным мастерам в автосервисах. Домкрат обеспечивает плавный подъем груза без особых усилий со стороны пользователя.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — основание изготовлено из высокопрочного чугуна.
  • Ремонтопригодность — корпус крепится станине с помощью резьбового соединения.
  • Удобное хранение и транспортировка — домкрат оборудован съемным рычагом и весит 4,95 кг.



Теги товара: 8 тонн

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 200-385 мм Sparta (50324)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Домкраты
Грузоподъёмность, т
8
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
200
Высота подъема, мм
385
Рабочий ход, мм
185
Диаметр опоры, мм
26
Страна производитель
Китай
Описание

Гидравлический бутылочный домкрат Sparta 50324 рассчитан на подъем грузов весом до 8 т на высоту от 200 до 385 мм. Он пригодится как автолюбителям в гараже, так и профессиональным мастерам в автосервисах. Домкрат обеспечивает плавный подъем груза без особых усилий со стороны пользователя.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — основание изготовлено из высокопрочного чугуна.
  • Ремонтопригодность — корпус крепится станине с помощью резьбового соединения.
  • Удобное хранение и транспортировка — домкрат оборудован съемным рычагом и весит 4,95 кг.


Теги товара: 8 тонн
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 200-385 мм Sparta (50324) - стоимость товара 1870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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