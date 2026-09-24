Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 200-385 мм Sparta (50324)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Грузоподъёмность, т
8
Высота подхвата, мм
200
Высота подъема, мм
385
Рабочий ход, мм
185
Диаметр опоры, мм
26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 870 руб.
В наличии
Код товара: 658217
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1 870 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Грузоподъёмность, т
8
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
200
Высота подъема, мм
385
Рабочий ход, мм
185
Диаметр опоры, мм
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х15
Вес, кг.
5
Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 200-385 мм Sparta (50324)
Гидравлический бутылочный домкрат Sparta 50324 рассчитан на подъем грузов весом до 8 т на высоту от 200 до 385 мм. Он пригодится как автолюбителям в гараже, так и профессиональным мастерам в автосервисах. Домкрат обеспечивает плавный подъем груза без особых усилий со стороны пользователя.
Преимущества
- Надежность и долговечность — основание изготовлено из высокопрочного чугуна.
- Ремонтопригодность — корпус крепится станине с помощью резьбового соединения.
- Удобное хранение и транспортировка — домкрат оборудован съемным рычагом и весит 4,95 кг.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: 8 тонн
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Грузоподъёмность, т
8
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
200
Высота подъема, мм
385
Рабочий ход, мм
185
Диаметр опоры, мм
26
Страна производитель
Китай
Гидравлический бутылочный домкрат Sparta 50324 рассчитан на подъем грузов весом до 8 т на высоту от 200 до 385 мм. Он пригодится как автолюбителям в гараже, так и профессиональным мастерам в автосервисах. Домкрат обеспечивает плавный подъем груза без особых усилий со стороны пользователя.
Преимущества
- Надежность и долговечность — основание изготовлено из высокопрочного чугуна.
- Ремонтопригодность — корпус крепится станине с помощью резьбового соединения.
- Удобное хранение и транспортировка — домкрат оборудован съемным рычагом и весит 4,95 кг.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: 8 тонн
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 200-385 мм Sparta (50324) - стоимость товара 1870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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