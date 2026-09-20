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Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех купить с доставкой в Москве
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Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех

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Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 11
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 12
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 13
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 14
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 15
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 16
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 17
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 18
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 19
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 20
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 21
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 22
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 23
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 24
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 25
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 26
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 27
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 28
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 29
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
8
Высота подхвата, мм
180
Высота подъема, мм
350
Рабочий ход, мм
120
Диаметр опоры, мм
34
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 10
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 11
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 12
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 13
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 14
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 15
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 16
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 17
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 18
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 19
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 20
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 21
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 22
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 23
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 24
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 25
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 26
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 27
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 28
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 29
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658216
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
8
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
180
Высота подъема, мм
350
Рабочий ход, мм
120
Диаметр опоры, мм
34
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х12
Вес, кг.
3.8

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех

Домкрат гидравлический бутылочный Сибртех 50805 предназначен для подъема грузов массой до 8 т на высоту от 180 до 350 мм. Не требует больших усилий от пользователя и значительно облегчает рабочий процесс. Домкрат будет полезен при проведении техобслуживания машины в автосервисе или гараже.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — корпус выполнен из стали, основание — из чугуна.
  • Разборная конструкция — корпус крепится к станине при помощи резьбового соединения, поэтому при необходимости домкрат можно отремонтировать.
  • Точная регулировка высоты подхвата — в конструкции предусмотрен выдвижной винт.
  • Удобное хранение и транспортировка — домкрат весит всего 3,7 кг, а благодаря съемному рычагу не занимает много места.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
8
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
180
Высота подъема, мм
350
Рабочий ход, мм
120
Диаметр опоры, мм
34
Страна производитель
Китай
Описание

Домкрат гидравлический бутылочный Сибртех 50805 предназначен для подъема грузов массой до 8 т на высоту от 180 до 350 мм. Не требует больших усилий от пользователя и значительно облегчает рабочий процесс. Домкрат будет полезен при проведении техобслуживания машины в автосервисе или гараже.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — корпус выполнен из стали, основание — из чугуна.
  • Разборная конструкция — корпус крепится к станине при помощи резьбового соединения, поэтому при необходимости домкрат можно отремонтировать.
  • Точная регулировка высоты подхвата — в конструкции предусмотрен выдвижной винт.
  • Удобное хранение и транспортировка — домкрат весит всего 3,7 кг, а благодаря съемному рычагу не занимает много места.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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