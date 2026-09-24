Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
6
Высота подхвата, мм
207
Высота подъема, мм
404
Рабочий ход, мм
127
Диаметр опоры, мм
29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб.
В наличии
Код товара: 658213
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
6
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
207
Высота подъема, мм
404
Рабочий ход, мм
127
Диаметр опоры, мм
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х13
Вес, кг.
3.92
Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164)
Гидравлический бутылочный домкрат Stels 51164 применяется для быстрого поднятия грузов весом до 6 т на высоту 207-404 мм. Оптимален для автомобилей с большим клиренсом. Домкрат будет полезен автолюбителям и профессионалам для ремонта транспортного средства.
Преимущества
- Безопасная эксплуатация — благодаря предохранительному клапану домкрат не поднимает грузы тяжелее 6000 кг.
- Прочность и долговечность — корпус выполнен из коррозионностойкой стали.
- Надежная конструкция — домкрат не имеет резьбовых соединений, т.к. корпус приварен к станине.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 6 тонн, Гидравлические бутылочные
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
6
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
207
Высота подъема, мм
404
Рабочий ход, мм
127
Диаметр опоры, мм
29
Страна производитель
Китай
Гидравлический бутылочный домкрат Stels 51164 применяется для быстрого поднятия грузов весом до 6 т на высоту 207-404 мм. Оптимален для автомобилей с большим клиренсом. Домкрат будет полезен автолюбителям и профессионалам для ремонта транспортного средства.
Преимущества
- Безопасная эксплуатация — благодаря предохранительному клапану домкрат не поднимает грузы тяжелее 6000 кг.
- Прочность и долговечность — корпус выполнен из коррозионностойкой стали.
- Надежная конструкция — домкрат не имеет резьбовых соединений, т.к. корпус приварен к станине.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 6 тонн, Гидравлические бутылочные
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - по цене 1900 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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