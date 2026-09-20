Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, h подъема 280-450 мм Stels (51171)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
50
Высота подхвата, мм
280
Высота подъема, мм
450
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658210
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
50
Высота подхвата, мм
280
Высота подъема, мм
450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х24х23
Вес, кг.
26.85
Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, h подъема 280-450 мм Stels (51171)
Гидравлический бутылочный домкрат 50 т, h подъема 280–450 мм STELS 51171 обладает высокой прочностью и хорошей грузоподъемностью. В комплекте идет рукоять, состоящая из трех частей, для более удобного подъема. Для увеличения срока службы модель выполнена из прочной, устойчивой к коррозии, стали. Встроенный клапан для спуска давления защищает домкрат от поломок.
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Теги товара: Гидравлические бутылочные, 50 тонн
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
50
Высота подхвата, мм
280
Высота подъема, мм
450
Страна производитель
Китай
Гидравлический бутылочный домкрат 50 т, h подъема 280–450 мм STELS 51171 обладает высокой прочностью и хорошей грузоподъемностью. В комплекте идет рукоять, состоящая из трех частей, для более удобного подъема. Для увеличения срока службы модель выполнена из прочной, устойчивой к коррозии, стали. Встроенный клапан для спуска давления защищает домкрат от поломок.
Смотрите также: Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, Механический бутылочный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 50 тонн
Смотрите также: Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, Механический бутылочный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 50 тонн
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, h подъема 280-450 мм Stels (51171) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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