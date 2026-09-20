Top.Mail.Ru
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, h подъема 280-450 мм Stels (51171) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, h подъема 280-450 мм Stels (51171)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, h подъема 280-450 мм Stels - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, h подъема 280-450 мм Stels - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, h подъема 280-450 мм Stels - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, h подъема 280-450 мм Stels - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, h подъема 280-450 мм Stels - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, h подъема 280-450 мм Stels - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, h подъема 280-450 мм Stels - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, h подъема 280-450 мм Stels - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, h подъема 280-450 мм Stels - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, h подъема 280-450 мм Stels - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, h подъема 280-450 мм Stels - фото 11
Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, h подъема 280-450 мм Stels - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
50
Высота подхвата, мм
280
Высота подъема, мм
450
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, h подъема 280-450 мм Stels - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, h подъема 280-450 мм Stels - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, h подъема 280-450 мм Stels - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, h подъема 280-450 мм Stels - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, h подъема 280-450 мм Stels - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, h подъема 280-450 мм Stels - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, h подъема 280-450 мм Stels - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, h подъема 280-450 мм Stels - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, h подъема 280-450 мм Stels - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, h подъема 280-450 мм Stels - фото 10
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, h подъема 280-450 мм Stels - фото 11
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, h подъема 280-450 мм Stels - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658210
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
50
Высота подхвата, мм
280
Высота подъема, мм
450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х24х23
Вес, кг.
26.85

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, h подъема 280-450 мм Stels (51171)

Гидравлический бутылочный домкрат 50 т, h подъема 280–450 мм STELS 51171 обладает высокой прочностью и хорошей грузоподъемностью. В комплекте идет рукоять, состоящая из трех частей, для более удобного подъема. Для увеличения срока службы модель выполнена из прочной, устойчивой к коррозии, стали. Встроенный клапан для спуска давления защищает домкрат от поломок.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, h подъема 280-450 мм Stels (51171)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
50
Высота подхвата, мм
280
Высота подъема, мм
450
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический бутылочный домкрат 50 т, h подъема 280–450 мм STELS 51171 обладает высокой прочностью и хорошей грузоподъемностью. В комплекте идет рукоять, состоящая из трех частей, для более удобного подъема. Для увеличения срока службы модель выполнена из прочной, устойчивой к коррозии, стали. Встроенный клапан для спуска давления защищает домкрат от поломок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический бутылочный, 50 т, h подъема 280-450 мм Stels (51171) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...