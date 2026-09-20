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Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix купить с доставкой в Москве
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Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix

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Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 11
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 12
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 13
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 14
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 15
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 16
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 17
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 18
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 19
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 20
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 21
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 22
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 23
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 24
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 25
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 26
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 27
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 28
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 29
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 30
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 31
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 32
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 33
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 34
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 35
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 36
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 37
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 38
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 39
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 40
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 41
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 42
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 43
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 44
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
5
Высота подхвата, мм
216
Высота подъема, мм
413
Рабочий ход, мм
137
Диаметр опоры, мм
30
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 10
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 11
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 12
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 13
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 14
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 15
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 16
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 17
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 18
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 19
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 20
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 21
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 22
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 23
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 24
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 25
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 26
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 27
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 28
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 29
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 30
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 31
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 32
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 33
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 34
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 35
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 36
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 37
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 38
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 39
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 40
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 41
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 42
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 43
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 44
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658207
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Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
5
Высота подхвата, мм
216
Высота подъема, мм
413
Рабочий ход, мм
137
Диаметр опоры, мм
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х18х13
Вес, кг.
4.72

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix

Распылитель-дождеватель Palisad 65400 на подставке, с регулировкой и 8 режимами, позволяет обеспечить регулярный и равномерный полив растений, создав оптимальные условия для их содержания. Подходит для участков среднего размера площадью до 66 м?.

Преимущества

  • Орошение секторов различной формы — предусмотрено 8 режимов полива: прямоугольник, квадрат, круговой, 1/2 круга, 1/4 круга, 3/4 круга, душ и распыление.
  • Надежность и долговечность — распылитель-дождеватель изготовлен из ударопрочного ABS-пластика.
  • Установка оптимального расстояния для полива — дальность подачи воды можно регулировать в диапазоне 1-8,4 м.
  • Устойчивое основание — устройство можно устанавливать даже на неровную поверхность.
  • Универсальность — распылитель-дождеватель совместим со всеми элементами полива Palisad.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
5
Высота подхвата, мм
216
Высота подъема, мм
413
Рабочий ход, мм
137
Диаметр опоры, мм
30
Страна производитель
Китай
Описание

Распылитель-дождеватель Palisad 65400 на подставке, с регулировкой и 8 режимами, позволяет обеспечить регулярный и равномерный полив растений, создав оптимальные условия для их содержания. Подходит для участков среднего размера площадью до 66 м?.

Преимущества

  • Орошение секторов различной формы — предусмотрено 8 режимов полива: прямоугольник, квадрат, круговой, 1/2 круга, 1/4 круга, 3/4 круга, душ и распыление.
  • Надежность и долговечность — распылитель-дождеватель изготовлен из ударопрочного ABS-пластика.
  • Установка оптимального расстояния для полива — дальность подачи воды можно регулировать в диапазоне 1-8,4 м.
  • Устойчивое основание — устройство можно устанавливать даже на неровную поверхность.
  • Универсальность — распылитель-дождеватель совместим со всеми элементами полива Palisad.
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Доставка
Отзывы


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