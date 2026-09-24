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Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) купить с доставкой в Москве
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Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776)

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Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 11
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 12
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 13
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 14
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 15
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 16
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 17
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 18
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 19
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 20
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 21
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 22
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 23
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 24
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 25
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 26
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 27
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 28
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 29
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 30
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 31
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 32
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 33
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 34
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 35
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 36
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 37
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
5
Высота подхвата, мм
197
Высота подъема, мм
382
Рабочий ход, мм
125
Диаметр опоры, мм
30
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 10
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 11
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 12
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 13
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 14
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 15
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 16
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 17
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 18
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 19
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 20
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 21
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 22
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 23
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 24
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 25
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 26
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 27
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 28
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 29
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 30
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 31
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 32
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 33
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 34
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 35
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 36
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото 37
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658203
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Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776)
1 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
5
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
197
Высота подъема, мм
382
Рабочий ход, мм
125
Диаметр опоры, мм
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х18х14
Вес, кг.
4.46

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776)

Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50776 позволяет быстро поднимать грузы массой до 5 т на высоту 197-382 мм. Встроенный магнитный уловитель собирает металлическую стружку, предотвращая преждевременный износ резиновых уплотнителей. Домкрат пригодится для полупрофессионального применения.

Преимущества

  • Безопасность — предохранительный клапан защищает домкрат от перегрузок, не позволяя поднимать автомобиль массой более 5000 кг.
  • Надежность и долговечность — устройство изготовлено из высокопрочной коррозионностойкой стали.
  • Разборная конструкция — корпус можно отсоединить от станины для ремонта или прочистки изделия.
  • Удобная транспортировка — домкрат комплектуется прочным пластиковым кейсом.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
5
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
197
Высота подъема, мм
382
Рабочий ход, мм
125
Диаметр опоры, мм
30
Страна производитель
Китай
Описание

Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50776 позволяет быстро поднимать грузы массой до 5 т на высоту 197-382 мм. Встроенный магнитный уловитель собирает металлическую стружку, предотвращая преждевременный износ резиновых уплотнителей. Домкрат пригодится для полупрофессионального применения.

Преимущества

  • Безопасность — предохранительный клапан защищает домкрат от перегрузок, не позволяя поднимать автомобиль массой более 5000 кг.
  • Надежность и долговечность — устройство изготовлено из высокопрочной коррозионностойкой стали.
  • Разборная конструкция — корпус можно отсоединить от станины для ремонта или прочистки изделия.
  • Удобная транспортировка — домкрат комплектуется прочным пластиковым кейсом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм, в пласт. кейсе Matrix (50776) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1700 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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