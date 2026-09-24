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Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) купить с доставкой в Москве
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Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814)

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Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 11
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 12
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 13
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 14
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 15
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 16
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 17
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 18
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 19
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 20
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 21
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 22
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 23
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 24
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 25
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 26
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 27
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 28
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 29
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 30
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 31
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Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
5
Высота подхвата, мм
180
Высота подъема, мм
340
Рабочий ход, мм
110
Диаметр опоры, мм
25
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 10
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 11
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 12
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 13
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 14
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 15
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 16
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 17
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 18
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 19
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 20
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 21
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 22
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 23
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 24
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 25
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 26
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 27
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 28
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 29
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 30
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 31
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 32
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658200
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Загружаем...
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Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814)
1 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
5
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
180
Высота подъема, мм
340
Рабочий ход, мм
110
Диаметр опоры, мм
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х18х11
Вес, кг.
3.27

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814)

Домкрат гидравлический бутылочный Сибртех 50814, поставляющийся в пластиковом кейсе, предназначен для подъема грузов массой до 5 т на высоту от 180 до 340 мм. Не требует больших усилий от пользователя и значительно облегчает рабочий процесс. Домкрат будет полезен при проведении техобслуживания машины в автосервисе или гараже.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — корпус выполнен из стали, основание — из чугуна.
  • Разборная конструкция — корпус крепится к станине при помощи резьбового соединения, поэтому при необходимости домкрат можно отремонтировать.
  • Точная регулировка высоты подхвата — в конструкции предусмотрен выдвижной винт.
  • Удобное хранение и транспортировка — домкрат весит всего 2,8 кг и поставляется в прочном пластиковом кейсе с рукояткой.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
5
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
180
Высота подъема, мм
340
Рабочий ход, мм
110
Диаметр опоры, мм
25
Страна производитель
Китай
Описание

Домкрат гидравлический бутылочный Сибртех 50814, поставляющийся в пластиковом кейсе, предназначен для подъема грузов массой до 5 т на высоту от 180 до 340 мм. Не требует больших усилий от пользователя и значительно облегчает рабочий процесс. Домкрат будет полезен при проведении техобслуживания машины в автосервисе или гараже.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — корпус выполнен из стали, основание — из чугуна.
  • Разборная конструкция — корпус крепится к станине при помощи резьбового соединения, поэтому при необходимости домкрат можно отремонтировать.
  • Точная регулировка высоты подхвата — в конструкции предусмотрен выдвижной винт.
  • Удобное хранение и транспортировка — домкрат весит всего 2,8 кг и поставляется в прочном пластиковом кейсе с рукояткой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, 180-340 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50814) - стоимость товара 1430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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