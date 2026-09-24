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Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 188-363 мм, в пласт. кейсе Stels (51174) купить с доставкой в Москве
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Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 188-363 мм, в пласт. кейсе Stels (51174)

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Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 188-363 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 188-363 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 188-363 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 188-363 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 188-363 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 188-363 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 188-363 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 188-363 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 188-363 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 188-363 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 188-363 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 11
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 188-363 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 12
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 188-363 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 13
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 188-363 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 14
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 188-363 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 15
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 188-363 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
4
Высота подхвата, мм
188
Высота подъема, мм
363
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 188-363 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 188-363 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 188-363 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 188-363 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 188-363 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 188-363 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 188-363 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 188-363 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 188-363 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 188-363 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 10
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 188-363 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 11
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 188-363 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 12
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 188-363 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 13
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 188-363 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 14
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 188-363 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 15
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 188-363 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658196
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 188-363 мм, в пласт. кейсе Stels (51174)
1 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
4
Высота подхвата, мм
188
Высота подъема, мм
363
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х19х12
Вес, кг.
3.23

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 188-363 мм, в пласт. кейсе Stels (51174)

Гидравлический бутылочный домкрат, 4 т, h подъема 188–363 мм, в пластиковом кейсе STELS 51174 обладает высокой прочностью и хорошей грузоподъемностью. В комплекте идет рукоять, состоящая из двух частей, для более удобного подъема. Инструмент удобен в использовании. Благодаря небольшим размерам и широкой опорной площадке гораздо проще работать с грузами максимальной массы.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 188-363 мм, в пласт. кейсе Stels (51174)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
4
Высота подхвата, мм
188
Высота подъема, мм
363
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический бутылочный домкрат, 4 т, h подъема 188–363 мм, в пластиковом кейсе STELS 51174 обладает высокой прочностью и хорошей грузоподъемностью. В комплекте идет рукоять, состоящая из двух частей, для более удобного подъема. Инструмент удобен в использовании. Благодаря небольшим размерам и широкой опорной площадке гораздо проще работать с грузами максимальной массы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 188-363 мм, в пласт. кейсе Stels (51174) - стоимость товара 1720 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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