Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
30
Высота подхвата, мм
260
Высота подъема, мм
415
Рабочий ход, мм
155
Диаметр опоры, мм
68
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658191
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
30
Высота подхвата, мм
260
Высота подъема, мм
415
Рабочий ход, мм
155
Диаметр опоры, мм
68
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х22
Вес, кг.
19.32
Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735)
Домкрат гидравлический бутылочный Matrix 50735 используется для поднятия грузов массой до 30 т на высоту 260-415 мм. Подходит для автомобилей с высоким клиренсом. Домкрат будет полезен автолюбителям в гараже и дороге, а также сотрудникам СТО.
Преимущества
- Защита от перегрузок — клапан безопасности предотвращает подъем груза массой более 30 т.
- Надежная конструкция — домкрат имеет устойчивое чугунное основание, корпус из высокопрочной стали, а также полированный шток, увеличивающий срок службы.
- Ремонтопригодность — при необходимости корпус можно снять со станины.
- Защита от коррозии — на корпус нанесено фосфатное покрытие.
- Высококачественное всесезонное масло — домкрат безотказно работает в широком диапазоне температур (от -20 до 45 ?).
- Простое обслуживание — заменить масло можно самостоятельно, сняв пробку заливного отверстия.
- Эффективность — чугунная станина обеспечивает устойчивое положение домкрата, составная рукоятка позволяет проводить работы в ограниченном пространстве и компактно размещать устройство в зоне хранения.
Смотрите также: Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: Гидравлические бутылочные
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
30
Высота подхвата, мм
260
Высота подъема, мм
415
Рабочий ход, мм
155
Диаметр опоры, мм
68
Страна производитель
Китай
Домкрат гидравлический бутылочный Matrix 50735 используется для поднятия грузов массой до 30 т на высоту 260-415 мм. Подходит для автомобилей с высоким клиренсом. Домкрат будет полезен автолюбителям в гараже и дороге, а также сотрудникам СТО.
Преимущества
- Защита от перегрузок — клапан безопасности предотвращает подъем груза массой более 30 т.
- Надежная конструкция — домкрат имеет устойчивое чугунное основание, корпус из высокопрочной стали, а также полированный шток, увеличивающий срок службы.
- Ремонтопригодность — при необходимости корпус можно снять со станины.
- Защита от коррозии — на корпус нанесено фосфатное покрытие.
- Высококачественное всесезонное масло — домкрат безотказно работает в широком диапазоне температур (от -20 до 45 ?).
- Простое обслуживание — заменить масло можно самостоятельно, сняв пробку заливного отверстия.
- Эффективность — чугунная станина обеспечивает устойчивое положение домкрата, составная рукоятка позволяет проводить работы в ограниченном пространстве и компактно размещать устройство в зоне хранения.
Смотрите также: Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: Гидравлические бутылочные
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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