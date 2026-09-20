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Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) купить с доставкой в Москве
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Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735)

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Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 11
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 12
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 13
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 14
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 15
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 16
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 17
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 18
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 19
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 20
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 21
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 22
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 23
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 24
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 25
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 26
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 27
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 28
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
30
Высота подхвата, мм
260
Высота подъема, мм
415
Рабочий ход, мм
155
Диаметр опоры, мм
68
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 10
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 11
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 12
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 13
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 14
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 15
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 16
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 17
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 18
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 19
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 20
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 21
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 22
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 23
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 24
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 25
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 26
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 27
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 28
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735) - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658191
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Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
30
Высота подхвата, мм
260
Высота подъема, мм
415
Рабочий ход, мм
155
Диаметр опоры, мм
68
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х22
Вес, кг.
19.32

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735)

Домкрат гидравлический бутылочный Matrix 50735 используется для поднятия грузов массой до 30 т на высоту 260-415 мм. Подходит для автомобилей с высоким клиренсом. Домкрат будет полезен автолюбителям в гараже и дороге, а также сотрудникам СТО.

Преимущества

  • Защита от перегрузок — клапан безопасности предотвращает подъем груза массой более 30 т.
  • Надежная конструкция — домкрат имеет устойчивое чугунное основание, корпус из высокопрочной стали, а также полированный шток, увеличивающий срок службы.
  • Ремонтопригодность — при необходимости корпус можно снять со станины.
  • Защита от коррозии — на корпус нанесено фосфатное покрытие.
  • Высококачественное всесезонное масло — домкрат безотказно работает в широком диапазоне температур (от -20 до 45 ?).
  • Простое обслуживание — заменить масло можно самостоятельно, сняв пробку заливного отверстия.
  • Эффективность — чугунная станина обеспечивает устойчивое положение домкрата, составная рукоятка позволяет проводить работы в ограниченном пространстве и компактно размещать устройство в зоне хранения.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Matrix (50735)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
30
Высота подхвата, мм
260
Высота подъема, мм
415
Рабочий ход, мм
155
Диаметр опоры, мм
68
Страна производитель
Китай
Описание

Домкрат гидравлический бутылочный Matrix 50735 используется для поднятия грузов массой до 30 т на высоту 260-415 мм. Подходит для автомобилей с высоким клиренсом. Домкрат будет полезен автолюбителям в гараже и дороге, а также сотрудникам СТО.

Преимущества

  • Защита от перегрузок — клапан безопасности предотвращает подъем груза массой более 30 т.
  • Надежная конструкция — домкрат имеет устойчивое чугунное основание, корпус из высокопрочной стали, а также полированный шток, увеличивающий срок службы.
  • Ремонтопригодность — при необходимости корпус можно снять со станины.
  • Защита от коррозии — на корпус нанесено фосфатное покрытие.
  • Высококачественное всесезонное масло — домкрат безотказно работает в широком диапазоне температур (от -20 до 45 ?).
  • Простое обслуживание — заменить масло можно самостоятельно, сняв пробку заливного отверстия.
  • Эффективность — чугунная станина обеспечивает устойчивое положение домкрата, составная рукоятка позволяет проводить работы в ограниченном пространстве и компактно размещать устройство в зоне хранения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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