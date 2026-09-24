Top.Mail.Ru
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 188-363 мм Stels (51161) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 188-363 мм Stels (51161)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 188-363 мм Stels - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 188-363 мм Stels - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 188-363 мм Stels - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 188-363 мм Stels - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 188-363 мм Stels - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 188-363 мм Stels - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 188-363 мм Stels - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 188-363 мм Stels - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 188-363 мм Stels - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 188-363 мм Stels - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
188
Высота подъема, мм
363
Рабочий ход, мм
175
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 188-363 мм Stels - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 188-363 мм Stels - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 188-363 мм Stels - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 188-363 мм Stels - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 188-363 мм Stels - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 188-363 мм Stels - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 188-363 мм Stels - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 188-363 мм Stels - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 188-363 мм Stels - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 188-363 мм Stels - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658187
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 188-363 мм Stels (51161)
1 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
188
Высота подъема, мм
363
Рабочий ход, мм
175
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х13х12
Вес, кг.
2.96

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 188-363 мм Stels (51161)

Гидравлический бутылочный домкрат Stels 51161 применяется для быстрого поднятия грузов весом до 3 т на высоту 188-363 мм. Оптимален для автомобилей с большим клиренсом. Домкрат будет полезен автолюбителям и профессионалам для ремонта транспортного средства.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 188-363 мм Stels (51161)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
188
Высота подъема, мм
363
Рабочий ход, мм
175
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический бутылочный домкрат Stels 51161 применяется для быстрого поднятия грузов весом до 3 т на высоту 188-363 мм. Оптимален для автомобилей с большим клиренсом. Домкрат будет полезен автолюбителям и профессионалам для ремонта транспортного средства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 188-363 мм Stels (51161) - этот товар вы можете купить по цене 1380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...