Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774)
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Характеристики
Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774)
Пильный диск Sparta 732465 диаметром 230 х 22 мм, с 40 зубьями, используется для распила древесины мягких и твердых пород, фанеры, плит ДСП и МДФ. 40 зубьев обеспечивают оптимальное по скорости и качеству пиление. Благодаря попеременной заточке зубцов достигается высокое качество реза. Диск устанавливается на торцовочную, циркулярную пилу либо на распиловочный станок, применяется в бытовой сфере.
Преимущества
- Эффективное решение различных задач — зубья универсального типа АТВ позволяют выполнять не только продольный, но и поперечный распил материалов.
- Прочность и износостойкость — основание изготовлено из стали 50, а режущие пластины выполнены из сплава карбида вольфрама ВК8.
- Надежность — твердосплавные пластины закреплены на основании диска при помощи медного припоя.
- Стабильно ровный рез — наличие компенсационных пазов предотвращает деформацию и заклинивание диска.
- Быстрое изменение посадочного диаметра — в комплект поставки входят переходные кольца на 20 и 16 мм.
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Теги товара: Гидравлические бутылочные, 3 тонны
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Пильный диск Sparta 732465 диаметром 230 х 22 мм, с 40 зубьями, используется для распила древесины мягких и твердых пород, фанеры, плит ДСП и МДФ. 40 зубьев обеспечивают оптимальное по скорости и качеству пиление. Благодаря попеременной заточке зубцов достигается высокое качество реза. Диск устанавливается на торцовочную, циркулярную пилу либо на распиловочный станок, применяется в бытовой сфере.
Преимущества
- Эффективное решение различных задач — зубья универсального типа АТВ позволяют выполнять не только продольный, но и поперечный распил материалов.
- Прочность и износостойкость — основание изготовлено из стали 50, а режущие пластины выполнены из сплава карбида вольфрама ВК8.
- Надежность — твердосплавные пластины закреплены на основании диска при помощи медного припоя.
- Стабильно ровный рез — наличие компенсационных пазов предотвращает деформацию и заклинивание диска.
- Быстрое изменение посадочного диаметра — в комплект поставки входят переходные кольца на 20 и 16 мм.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 3 тонны
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