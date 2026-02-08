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Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) купить с доставкой в Москве
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Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801)

37 Отзывы
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Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 11
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 12
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 13
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 14
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 15
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 16
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 17
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 18
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 19
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 20
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Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 36
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 37
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
180
Высота подъема, мм
320
Рабочий ход, мм
90
Диаметр опоры, мм
21
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 10
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 11
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 12
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 13
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 14
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 15
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 16
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 17
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 18
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 19
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 20
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 21
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 22
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 23
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 24
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 25
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 26
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 27
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 28
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 29
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 30
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 31
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 32
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 33
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 34
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 35
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 36
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - фото 37
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
800 руб.  1 630 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658183
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Загружаем...
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Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801)
800 руб. -51%
1 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
180
Высота подъема, мм
320
Рабочий ход, мм
90
Диаметр опоры, мм
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х10
Вес, кг.
2.27

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801)

Домкрат СИБРТЕХ — надежный и практичный инструмент для подъема тяжелых грузов. Этот домкрат отличается компактностью и легкостью, с весом всего 2,15 кг, что делает его удобным для транспортировки и использования в различных условиях. Он имеет высоту подхвата 180 мм и способен поднимать грузы на высоту до 320 мм. С грузоподъемностью в 3 тонны домкрат СИБРТЕХ подходит для работы с легковыми и некоторыми моделями коммерческих автомобилей. Это делает его идеальным помощником как для профессиональных автосервисов, так и для личного использования в гараже. Бренд СибрТех известен надежностью и качеством своих инструментов, что гарантирует долговечность и безопасность в эксплуатации.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801)

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
домкрат офигенный.поднял на раз,два ниву .классно в упаковке все на месте.я доволен.всем спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Елена И.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл вовремя. отправили на сво . парни довольны
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Макс О.

Достоинства:


Комментарий:
второй уже беру. первый на 30т , сейчас 20т. вполне адекватные . первый выдавал 28.7 т . этот 19.6т. Беру для прессов. не самые шустрые в подъемн , но самые адекватные в работе. Не текут. кстати и в горизонтальном направлении можно работать . насосом вниз .
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Александр И.

Достоинства:


Комментарий:
первое впечатление отличное, комплект полный,смотрится качественно. в процессе использования оценю и дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Таня

Достоинства:


Комментарий:
Отличный домкрат . Ручка и ключ 2в 1, очень удобно. Компактный. Сделан из добротного материала. Свою функцию выполняет на все 100%
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
все вроде исправно , проверил без нагрузки правда, а так в кейсе все как положенно
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Алина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывала на подарок, поэтому особо впечатление не скажу, но упаковано все было аккуратно, и очень уместно и удобно, что есть кейс для хранения.
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2025
Магомед М.

Достоинства:


Комментарий:
волгу поднимает по высоте пару сантиметров не хватает а так домкрат хороший
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
доставка своевременная,мужу понравился,легкий,спасибо
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2025
Роман Д.

Достоинства:


Комментарий:
Приехал целым, удобно что находится в кейсе. Покрашен халявно, даже шток закрасили и не стёрли излишки. На работоспособность не проверял ещё.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2025
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Матрикс лучше и модели выше есть для Нивы, но и дороже
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
удобный, с кейсом в комплекте, чугунное основание устойчивое, стальной корпус надёжный, поднимает от 180 до 320 мм, для кроссовера или седана идеален
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2025
Валентин Ш.

Достоинства:


Комментарий:
СИБРТЕХ предлагает профессиональный инструмент, упакованный для комфорта — мощный, надёжный и готовый к дороге
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2025
Владимир Х.

Достоинства:


Комментарий:
После дешёвых аналогов приятно, что не «гуляет» под нагрузкой — держит намертво
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2025
Александр О.

Достоинства:


Комментарий:
Высота до 320 мм — хватает даже для паркетников с увеличенным клиренсом
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2025
Слава Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный вариант для легкового авто! Грузоподъёмность 3 т хватает для седанов и кроссоверов, а высота подъёма (180–320 мм) идеально подходит для замены колёс. Чугунное основание устойчиво, стальной корпус надёжен. Главное преимущество — кейс в комплекте: всё аккуратно хранится, ничего не теряется. Лёгкий и компактный — всегда лежит в багажнике. Для поездок и сезонного обслуживания — то, что надо
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2025
Тимур Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный домкрат с кейсом: поднимает от 180 до 320 мм, чугунное основание не скользит, стальной корпус крепкий. Разборная конструкция — легко перевозить. Для легковушки идеально
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2025
Денис Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Клапан безопасности работает безотказно — даже при резком накачивании не «стреляет»
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2025
Руслан Я.

Достоинства:


Комментарий:
Разборная конструкция позволяет при необходимости обслужить гидравлику — не нужно сразу менять
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2025
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Чугунное основание добавляет стабильности и надежности
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2025
Павел Г.

Достоинства:


Комментарий:
Даже под максимальной нагрузкой ведет себя уверенно
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2025
Иван З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество за адекватную цену. Высоты хватает, корпус прочный, домкрат надежный
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2025
Максим О.

Достоинства:


Комментарий:
Домкрат реально долговечный — чувствуется, что прослужит много лет
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает одинаково хорошо и для мелкого ремонта, и для сезонной замены шин
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2025
Никита Б.

Достоинства:


Комментарий:
Решил провести эксперимент — поднимал фургончик грузоподъёмностью три тонны. Получилось без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2025
Максим Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Очень нравится плавность спуска — машина опускается аккуратно. Крепкий и надежный домкрат
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2025
Лев Б.

Достоинства:


Комментарий:
Купил, чтобы упростить жизнь в гараже. Ничего сложного, запускается легко, рассчитан на значительные нагрузки.
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Нашел своего идеального помощника! Компактный, удобный, отлично поднимает автомобиль, устойчиво стоит на земле.
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2025
Семён К.

Достоинства:


Комментарий:
Использовал несколько раз, полностью убедился в качестве изделия. Цена приемлемая, необходимость очевидна.
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилась эта маленькая штучка. Купил, попробовал — подошёл. Отлично поднимает, занимает мало места.
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2025
Артём К.

Достоинства:


Комментарий:
Когда понадобилось поменять колесо, не пришлось напрягаться. Компактный, легко переносится, прилично выглядит.
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2025
Костя М.

Достоинства:


Комментарий:
Бережно относится к автомобилю, обеспечивая равномерное распределение давления. Можно положиться в любой ситуации.
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2025
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасно сделан, надёжно сконструирован, приятен в использовании. Многие советуют покупать именно его.
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Металл не боится нагрузок, корпус прочный. Цена хорошая, брать нужно
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
немного не то что ожидал ,на три тонны ,больно маленький,кустарно собран
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично домкрат работает, упакован тоже хорошо спасибо
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Николай Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший домкрат, для нужд гаража самое то, но и заменить им штатный в машине тоже можно, сам компактный соединения и клапан надёжные, пользуюсь уже продолжительное время. К покупке рекомендую именно 5т. даже на легковую машину.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
180
Высота подъема, мм
320
Рабочий ход, мм
90
Диаметр опоры, мм
21
Страна производитель
Китай
Описание
Домкрат СИБРТЕХ — надежный и практичный инструмент для подъема тяжелых грузов. Этот домкрат отличается компактностью и легкостью, с весом всего 2,15 кг, что делает его удобным для транспортировки и использования в различных условиях. Он имеет высоту подхвата 180 мм и способен поднимать грузы на высоту до 320 мм. С грузоподъемностью в 3 тонны домкрат СИБРТЕХ подходит для работы с легковыми и некоторыми моделями коммерческих автомобилей. Это делает его идеальным помощником как для профессиональных автосервисов, так и для личного использования в гараже. Бренд СибрТех известен надежностью и качеством своих инструментов, что гарантирует долговечность и безопасность в эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
домкрат офигенный.поднял на раз,два ниву .классно в упаковке все на месте.я доволен.всем спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Елена И.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл вовремя. отправили на сво . парни довольны
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Макс О.

Достоинства:


Комментарий:
второй уже беру. первый на 30т , сейчас 20т. вполне адекватные . первый выдавал 28.7 т . этот 19.6т. Беру для прессов. не самые шустрые в подъемн , но самые адекватные в работе. Не текут. кстати и в горизонтальном направлении можно работать . насосом вниз .
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Александр И.

Достоинства:


Комментарий:
первое впечатление отличное, комплект полный,смотрится качественно. в процессе использования оценю и дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Таня

Достоинства:


Комментарий:
Отличный домкрат . Ручка и ключ 2в 1, очень удобно. Компактный. Сделан из добротного материала. Свою функцию выполняет на все 100%
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
все вроде исправно , проверил без нагрузки правда, а так в кейсе все как положенно
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Алина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывала на подарок, поэтому особо впечатление не скажу, но упаковано все было аккуратно, и очень уместно и удобно, что есть кейс для хранения.
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2025
Магомед М.

Достоинства:


Комментарий:
волгу поднимает по высоте пару сантиметров не хватает а так домкрат хороший
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
доставка своевременная,мужу понравился,легкий,спасибо
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2025
Роман Д.

Достоинства:


Комментарий:
Приехал целым, удобно что находится в кейсе. Покрашен халявно, даже шток закрасили и не стёрли излишки. На работоспособность не проверял ещё.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2025
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Матрикс лучше и модели выше есть для Нивы, но и дороже
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
удобный, с кейсом в комплекте, чугунное основание устойчивое, стальной корпус надёжный, поднимает от 180 до 320 мм, для кроссовера или седана идеален
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2025
Валентин Ш.

Достоинства:


Комментарий:
СИБРТЕХ предлагает профессиональный инструмент, упакованный для комфорта — мощный, надёжный и готовый к дороге
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2025
Владимир Х.

Достоинства:


Комментарий:
После дешёвых аналогов приятно, что не «гуляет» под нагрузкой — держит намертво
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2025
Александр О.

Достоинства:


Комментарий:
Высота до 320 мм — хватает даже для паркетников с увеличенным клиренсом
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2025
Слава Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный вариант для легкового авто! Грузоподъёмность 3 т хватает для седанов и кроссоверов, а высота подъёма (180–320 мм) идеально подходит для замены колёс. Чугунное основание устойчиво, стальной корпус надёжен. Главное преимущество — кейс в комплекте: всё аккуратно хранится, ничего не теряется. Лёгкий и компактный — всегда лежит в багажнике. Для поездок и сезонного обслуживания — то, что надо
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2025
Тимур Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный домкрат с кейсом: поднимает от 180 до 320 мм, чугунное основание не скользит, стальной корпус крепкий. Разборная конструкция — легко перевозить. Для легковушки идеально
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2025
Денис Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Клапан безопасности работает безотказно — даже при резком накачивании не «стреляет»
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2025
Руслан Я.

Достоинства:


Комментарий:
Разборная конструкция позволяет при необходимости обслужить гидравлику — не нужно сразу менять
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2025
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Чугунное основание добавляет стабильности и надежности
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2025
Павел Г.

Достоинства:


Комментарий:
Даже под максимальной нагрузкой ведет себя уверенно
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2025
Иван З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество за адекватную цену. Высоты хватает, корпус прочный, домкрат надежный
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2025
Максим О.

Достоинства:


Комментарий:
Домкрат реально долговечный — чувствуется, что прослужит много лет
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает одинаково хорошо и для мелкого ремонта, и для сезонной замены шин
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2025
Никита Б.

Достоинства:


Комментарий:
Решил провести эксперимент — поднимал фургончик грузоподъёмностью три тонны. Получилось без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2025
Максим Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Очень нравится плавность спуска — машина опускается аккуратно. Крепкий и надежный домкрат
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2025
Лев Б.

Достоинства:


Комментарий:
Купил, чтобы упростить жизнь в гараже. Ничего сложного, запускается легко, рассчитан на значительные нагрузки.
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Нашел своего идеального помощника! Компактный, удобный, отлично поднимает автомобиль, устойчиво стоит на земле.
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2025
Семён К.

Достоинства:


Комментарий:
Использовал несколько раз, полностью убедился в качестве изделия. Цена приемлемая, необходимость очевидна.
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилась эта маленькая штучка. Купил, попробовал — подошёл. Отлично поднимает, занимает мало места.
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2025
Артём К.

Достоинства:


Комментарий:
Когда понадобилось поменять колесо, не пришлось напрягаться. Компактный, легко переносится, прилично выглядит.
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2025
Костя М.

Достоинства:


Комментарий:
Бережно относится к автомобилю, обеспечивая равномерное распределение давления. Можно положиться в любой ситуации.
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2025
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасно сделан, надёжно сконструирован, приятен в использовании. Многие советуют покупать именно его.
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Металл не боится нагрузок, корпус прочный. Цена хорошая, брать нужно
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
немного не то что ожидал ,на три тонны ,больно маленький,кустарно собран
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично домкрат работает, упакован тоже хорошо спасибо
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Николай Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший домкрат, для нужд гаража самое то, но и заменить им штатный в машине тоже можно, сам компактный соединения и клапан надёжные, пользуюсь уже продолжительное время. К покупке рекомендую именно 5т. даже на легковую машину.


Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - этот товар вы можете купить по цене 800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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