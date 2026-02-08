Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
180
Высота подъема, мм
320
Рабочий ход, мм
90
Диаметр опоры, мм
21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%800 руб. 1 630 руб.
В наличии
Код товара: 658183
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800 руб. -51%
1 630 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
180
Высота подъема, мм
320
Рабочий ход, мм
90
Диаметр опоры, мм
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х10
Вес, кг.
2.27
Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801)
Домкрат СИБРТЕХ — надежный и практичный инструмент для подъема тяжелых грузов. Этот домкрат отличается компактностью и легкостью, с весом всего 2,15 кг, что делает его удобным для транспортировки и использования в различных условиях. Он имеет высоту подхвата 180 мм и способен поднимать грузы на высоту до 320 мм. С грузоподъемностью в 3 тонны домкрат СИБРТЕХ подходит для работы с легковыми и некоторыми моделями коммерческих автомобилей. Это делает его идеальным помощником как для профессиональных автосервисов, так и для личного использования в гараже. Бренд СибрТех известен надежностью и качеством своих инструментов, что гарантирует долговечность и безопасность в эксплуатации.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 3 тонны
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
180
Высота подъема, мм
320
Рабочий ход, мм
90
Диаметр опоры, мм
21
Страна производитель
Китай
Домкрат СИБРТЕХ — надежный и практичный инструмент для подъема тяжелых грузов. Этот домкрат отличается компактностью и легкостью, с весом всего 2,15 кг, что делает его удобным для транспортировки и использования в различных условиях. Он имеет высоту подхвата 180 мм и способен поднимать грузы на высоту до 320 мм. С грузоподъемностью в 3 тонны домкрат СИБРТЕХ подходит для работы с легковыми и некоторыми моделями коммерческих автомобилей. Это делает его идеальным помощником как для профессиональных автосервисов, так и для личного использования в гараже. Бренд СибрТех известен надежностью и качеством своих инструментов, что гарантирует долговечность и безопасность в эксплуатации.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 3 тонны
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 3 тонны
Достоинства:
Комментарий:
домкрат офигенный.поднял на раз,два ниву .классно в упаковке все на месте.я доволен.всем спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл вовремя. отправили на сво . парни довольны
Достоинства:
Комментарий:
второй уже беру. первый на 30т , сейчас 20т. вполне адекватные . первый выдавал 28.7 т . этот 19.6т. Беру для прессов. не самые шустрые в подъемн , но самые адекватные в работе. Не текут. кстати и в горизонтальном направлении можно работать . насосом вниз .
Достоинства:
Комментарий:
первое впечатление отличное, комплект полный,смотрится качественно. в процессе использования оценю и дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный домкрат . Ручка и ключ 2в 1, очень удобно. Компактный. Сделан из добротного материала. Свою функцию выполняет на все 100%
Достоинства:
Комментарий:
все вроде исправно , проверил без нагрузки правда, а так в кейсе все как положенно
Достоинства:
Комментарий:
Заказывала на подарок, поэтому особо впечатление не скажу, но упаковано все было аккуратно, и очень уместно и удобно, что есть кейс для хранения.
Достоинства:
Комментарий:
волгу поднимает по высоте пару сантиметров не хватает а так домкрат хороший
Достоинства:
Комментарий:
доставка своевременная,мужу понравился,легкий,спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Приехал целым, удобно что находится в кейсе. Покрашен халявно, даже шток закрасили и не стёрли излишки. На работоспособность не проверял ещё.
Достоинства:
Комментарий:
Матрикс лучше и модели выше есть для Нивы, но и дороже
Достоинства:
Комментарий:
удобный, с кейсом в комплекте, чугунное основание устойчивое, стальной корпус надёжный, поднимает от 180 до 320 мм, для кроссовера или седана идеален
Достоинства:
Комментарий:
СИБРТЕХ предлагает профессиональный инструмент, упакованный для комфорта — мощный, надёжный и готовый к дороге
Достоинства:
Комментарий:
После дешёвых аналогов приятно, что не «гуляет» под нагрузкой — держит намертво
Достоинства:
Комментарий:
Высота до 320 мм — хватает даже для паркетников с увеличенным клиренсом
Достоинства:
Комментарий:
Отличный вариант для легкового авто! Грузоподъёмность 3 т хватает для седанов и кроссоверов, а высота подъёма (180–320 мм) идеально подходит для замены колёс. Чугунное основание устойчиво, стальной корпус надёжен. Главное преимущество — кейс в комплекте: всё аккуратно хранится, ничего не теряется. Лёгкий и компактный — всегда лежит в багажнике. Для поездок и сезонного обслуживания — то, что надо
Достоинства:
Комментарий:
Удобный домкрат с кейсом: поднимает от 180 до 320 мм, чугунное основание не скользит, стальной корпус крепкий. Разборная конструкция — легко перевозить. Для легковушки идеально
Достоинства:
Комментарий:
Клапан безопасности работает безотказно — даже при резком накачивании не «стреляет»
Достоинства:
Комментарий:
Разборная конструкция позволяет при необходимости обслужить гидравлику — не нужно сразу менять
Достоинства:
Комментарий:
Чугунное основание добавляет стабильности и надежности
Достоинства:
Комментарий:
Даже под максимальной нагрузкой ведет себя уверенно
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество за адекватную цену. Высоты хватает, корпус прочный, домкрат надежный
Достоинства:
Комментарий:
Домкрат реально долговечный — чувствуется, что прослужит много лет
Достоинства:
Комментарий:
Работает одинаково хорошо и для мелкого ремонта, и для сезонной замены шин
Достоинства:
Комментарий:
Решил провести эксперимент — поднимал фургончик грузоподъёмностью три тонны. Получилось без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Очень нравится плавность спуска — машина опускается аккуратно. Крепкий и надежный домкрат
Достоинства:
Комментарий:
Купил, чтобы упростить жизнь в гараже. Ничего сложного, запускается легко, рассчитан на значительные нагрузки.
Достоинства:
Комментарий:
Нашел своего идеального помощника! Компактный, удобный, отлично поднимает автомобиль, устойчиво стоит на земле.
Достоинства:
Комментарий:
Использовал несколько раз, полностью убедился в качестве изделия. Цена приемлемая, необходимость очевидна.
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась эта маленькая штучка. Купил, попробовал — подошёл. Отлично поднимает, занимает мало места.
Достоинства:
Комментарий:
Когда понадобилось поменять колесо, не пришлось напрягаться. Компактный, легко переносится, прилично выглядит.
Достоинства:
Комментарий:
Бережно относится к автомобилю, обеспечивая равномерное распределение давления. Можно положиться в любой ситуации.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасно сделан, надёжно сконструирован, приятен в использовании. Многие советуют покупать именно его.
Достоинства:
Комментарий:
Металл не боится нагрузок, корпус прочный. Цена хорошая, брать нужно
Достоинства:
Комментарий:
немного не то что ожидал ,на три тонны ,больно маленький,кустарно собран
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично домкрат работает, упакован тоже хорошо спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Хороший домкрат, для нужд гаража самое то, но и заменить им штатный в машине тоже можно, сам компактный соединения и клапан надёжные, пользуюсь уже продолжительное время. К покупке рекомендую именно 5т. даже на легковую машину.
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801) - этот товар вы можете купить по цене 800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (50801)
Достоинства:
Комментарий:
домкрат офигенный.поднял на раз,два ниву .классно в упаковке все на месте.я доволен.всем спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл вовремя. отправили на сво . парни довольны
Достоинства:
Комментарий:
второй уже беру. первый на 30т , сейчас 20т. вполне адекватные . первый выдавал 28.7 т . этот 19.6т. Беру для прессов. не самые шустрые в подъемн , но самые адекватные в работе. Не текут. кстати и в горизонтальном направлении можно работать . насосом вниз .
Достоинства:
Комментарий:
первое впечатление отличное, комплект полный,смотрится качественно. в процессе использования оценю и дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный домкрат . Ручка и ключ 2в 1, очень удобно. Компактный. Сделан из добротного материала. Свою функцию выполняет на все 100%
Достоинства:
Комментарий:
все вроде исправно , проверил без нагрузки правда, а так в кейсе все как положенно
Достоинства:
Комментарий:
Заказывала на подарок, поэтому особо впечатление не скажу, но упаковано все было аккуратно, и очень уместно и удобно, что есть кейс для хранения.
Достоинства:
Комментарий:
волгу поднимает по высоте пару сантиметров не хватает а так домкрат хороший
Достоинства:
Комментарий:
доставка своевременная,мужу понравился,легкий,спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Приехал целым, удобно что находится в кейсе. Покрашен халявно, даже шток закрасили и не стёрли излишки. На работоспособность не проверял ещё.
Достоинства:
Комментарий:
Матрикс лучше и модели выше есть для Нивы, но и дороже
Достоинства:
Комментарий:
удобный, с кейсом в комплекте, чугунное основание устойчивое, стальной корпус надёжный, поднимает от 180 до 320 мм, для кроссовера или седана идеален
Достоинства:
Комментарий:
СИБРТЕХ предлагает профессиональный инструмент, упакованный для комфорта — мощный, надёжный и готовый к дороге
Достоинства:
Комментарий:
После дешёвых аналогов приятно, что не «гуляет» под нагрузкой — держит намертво
Достоинства:
Комментарий:
Высота до 320 мм — хватает даже для паркетников с увеличенным клиренсом
Достоинства:
Комментарий:
Отличный вариант для легкового авто! Грузоподъёмность 3 т хватает для седанов и кроссоверов, а высота подъёма (180–320 мм) идеально подходит для замены колёс. Чугунное основание устойчиво, стальной корпус надёжен. Главное преимущество — кейс в комплекте: всё аккуратно хранится, ничего не теряется. Лёгкий и компактный — всегда лежит в багажнике. Для поездок и сезонного обслуживания — то, что надо
Достоинства:
Комментарий:
Удобный домкрат с кейсом: поднимает от 180 до 320 мм, чугунное основание не скользит, стальной корпус крепкий. Разборная конструкция — легко перевозить. Для легковушки идеально
Достоинства:
Комментарий:
Клапан безопасности работает безотказно — даже при резком накачивании не «стреляет»
Достоинства:
Комментарий:
Разборная конструкция позволяет при необходимости обслужить гидравлику — не нужно сразу менять
Достоинства:
Комментарий:
Чугунное основание добавляет стабильности и надежности
Достоинства:
Комментарий:
Даже под максимальной нагрузкой ведет себя уверенно
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество за адекватную цену. Высоты хватает, корпус прочный, домкрат надежный
Достоинства:
Комментарий:
Домкрат реально долговечный — чувствуется, что прослужит много лет
Достоинства:
Комментарий:
Работает одинаково хорошо и для мелкого ремонта, и для сезонной замены шин
Достоинства:
Комментарий:
Решил провести эксперимент — поднимал фургончик грузоподъёмностью три тонны. Получилось без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Очень нравится плавность спуска — машина опускается аккуратно. Крепкий и надежный домкрат
Достоинства:
Комментарий:
Купил, чтобы упростить жизнь в гараже. Ничего сложного, запускается легко, рассчитан на значительные нагрузки.
Достоинства:
Комментарий:
Нашел своего идеального помощника! Компактный, удобный, отлично поднимает автомобиль, устойчиво стоит на земле.
Достоинства:
Комментарий:
Использовал несколько раз, полностью убедился в качестве изделия. Цена приемлемая, необходимость очевидна.
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась эта маленькая штучка. Купил, попробовал — подошёл. Отлично поднимает, занимает мало места.
Достоинства:
Комментарий:
Когда понадобилось поменять колесо, не пришлось напрягаться. Компактный, легко переносится, прилично выглядит.
Достоинства:
Комментарий:
Бережно относится к автомобилю, обеспечивая равномерное распределение давления. Можно положиться в любой ситуации.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасно сделан, надёжно сконструирован, приятен в использовании. Многие советуют покупать именно его.
Достоинства:
Комментарий:
Металл не боится нагрузок, корпус прочный. Цена хорошая, брать нужно
Достоинства:
Комментарий:
немного не то что ожидал ,на три тонны ,больно маленький,кустарно собран
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично домкрат работает, упакован тоже хорошо спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Хороший домкрат, для нужд гаража самое то, но и заменить им штатный в машине тоже можно, сам компактный соединения и клапан надёжные, пользуюсь уже продолжительное время. К покупке рекомендую именно 5т. даже на легковую машину.