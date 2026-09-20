Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix
Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50778 поднимает грузы весом до 20 т на высоту 244-449 мм и может использоваться в гараже, на станции ТО или строительной площадке. Встроенный магнитный уловитель собирает металлическую стружку, образующуюся в процессе работы, что защищает домкрат от преждевременного износа.
Преимущества
- Защита от перегрузок — благодаря клапану безопасности домкрат не поднимает грузы массой более 20 т.
- Прочность и долговечность — домкрат из коррозионностойкой стали устойчив к высоким нагрузкам.
- Разборная конструкция — подъемное устройство можно чистить и ремонтировать при необходимости.
- Удобная транспортировка — приспособление весом 10,2 кг можно перевозить в багажнике авто.
Смотрите также: Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: Гидравлические бутылочные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 260 руб.1065 руб. в СплитДомкрат гидравлический бутылочный, 30 т, 245-385 мм Сибртех (508...
-
В наличииЦена 5 640 руб.1410 руб. в СплитДомкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, ...
-
В наличииЦена 7 240 руб.1810 руб. в СплитДомкрат гидравлический бутылочный, 32 т, h подъема 260-420 мм St...
-
В наличииЦена 7 520 руб.1880 руб. в СплитДомкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 85-430 мм, быстрый подъ...
-
В наличииЦена 8 520 руб.2130 руб. в СплитДомкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE Q...
-
В наличииЦена 8 780 руб.2195 руб. в СплитДомкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъе...
-
В наличииЦена 11 580 руб.2895 руб. в СплитДомкрат гидравл. подкатной, быстр.подъем, 3,5т LOW PROFILE QUICK...
-
В наличииЦена 13 000 руб.3250 руб. в СплитДомкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем...
Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50778 поднимает грузы весом до 20 т на высоту 244-449 мм и может использоваться в гараже, на станции ТО или строительной площадке. Встроенный магнитный уловитель собирает металлическую стружку, образующуюся в процессе работы, что защищает домкрат от преждевременного износа.
Преимущества
- Защита от перегрузок — благодаря клапану безопасности домкрат не поднимает грузы массой более 20 т.
- Прочность и долговечность — домкрат из коррозионностойкой стали устойчив к высоким нагрузкам.
- Разборная конструкция — подъемное устройство можно чистить и ремонтировать при необходимости.
- Удобная транспортировка — приспособление весом 10,2 кг можно перевозить в багажнике авто.
Смотрите также: Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: Гидравлические бутылочные
Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 244-449 мм Matrix