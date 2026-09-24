Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
20
Высота подхвата, мм
235
Высота подъема, мм
445
Рабочий ход, мм
150
Диаметр опоры, мм
45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 590 руб.
В наличии
Код товара: 658178
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3 590 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
20
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
235
Высота подъема, мм
445
Рабочий ход, мм
150
Диаметр опоры, мм
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х17х15
Вес, кг.
8.49
Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169)
Гидравлический бутылочный домкрат Stels 51169 применяется для быстрого поднятия грузов весом до 20 т на высоту 235-445 мм. Оптимален для автомобилей с большим клиренсом. Домкрат будет полезен автолюбителям и профессионалам для ремонта транспортного средства.
Преимущества
- Безопасная эксплуатация — благодаря предохранительному клапану домкрат не поднимает грузы тяжелее 20 т.
- Прочность и долговечность — корпус выполнен из коррозионностойкой стали.
- Надежная конструкция — домкрат не имеет резьбовых соединений, т.к. корпус приварен к станине.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: Гидравлические бутылочные
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
20
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
235
Высота подъема, мм
445
Рабочий ход, мм
150
Диаметр опоры, мм
45
Страна производитель
Китай
Гидравлический бутылочный домкрат Stels 51169 применяется для быстрого поднятия грузов весом до 20 т на высоту 235-445 мм. Оптимален для автомобилей с большим клиренсом. Домкрат будет полезен автолюбителям и профессионалам для ремонта транспортного средства.
Преимущества
- Безопасная эксплуатация — благодаря предохранительному клапану домкрат не поднимает грузы тяжелее 20 т.
- Прочность и долговечность — корпус выполнен из коррозионностойкой стали.
- Надежная конструкция — домкрат не имеет резьбовых соединений, т.к. корпус приварен к станине.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: Гидравлические бутылочные
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3590 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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