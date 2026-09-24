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Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) купить с доставкой в Москве
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Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809)

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Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 11
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 12
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 13
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 14
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 15
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 16
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 17
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 18
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 19
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 20
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 21
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 22
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 23
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 24
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 25
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 26
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 27
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 28
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
20
Высота подхвата, мм
215
Высота подъема, мм
405
Рабочий ход, мм
130
Диаметр опоры, мм
50
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 10
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 11
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 12
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 13
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 14
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 15
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 16
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 17
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 18
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 19
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 20
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 21
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 22
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 23
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 24
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 25
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 26
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 27
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 28
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658176
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809)
2 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
20
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
215
Высота подъема, мм
405
Рабочий ход, мм
130
Диаметр опоры, мм
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х16
Вес, кг.
7.57

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809)

Домкрат гидравлический бутылочный Сибртех 50809 предназначен для подъема грузов массой до 20 т на высоту от 215 до 405 мм. Не требует больших усилий от пользователя и значительно облегчает рабочий процесс. Домкрат будет полезен при проведении техобслуживания машины в автосервисе или гараже.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — корпус выполнен из стали, основание — из чугуна.
  • Разборная конструкция — корпус крепится к станине при помощи резьбового соединения, поэтому при необходимости домкрат можно отремонтировать.
  • Точная регулировка высоты подхвата — в конструкции предусмотрен выдвижной винт.
  • Удобное хранение и транспортировка — домкрат весит всего 7,6 кг, а благодаря съемному рычагу не занимает много места.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
20
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
215
Высота подъема, мм
405
Рабочий ход, мм
130
Диаметр опоры, мм
50
Страна производитель
Китай
Описание

Домкрат гидравлический бутылочный Сибртех 50809 предназначен для подъема грузов массой до 20 т на высоту от 215 до 405 мм. Не требует больших усилий от пользователя и значительно облегчает рабочий процесс. Домкрат будет полезен при проведении техобслуживания машины в автосервисе или гараже.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — корпус выполнен из стали, основание — из чугуна.
  • Разборная конструкция — корпус крепится к станине при помощи резьбового соединения, поэтому при необходимости домкрат можно отремонтировать.
  • Точная регулировка высоты подхвата — в конструкции предусмотрен выдвижной винт.
  • Удобное хранение и транспортировка — домкрат весит всего 7,6 кг, а благодаря съемному рычагу не занимает много места.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, 215-405 мм Сибртех (50809) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2660 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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