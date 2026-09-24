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Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) купить с доставкой в Москве
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Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715)

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Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 11
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 12
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 13
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 14
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 15
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 16
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 17
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 18
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 19
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 20
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 21
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 22
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 23
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 24
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 25
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 26
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 27
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 28
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 29
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 30
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 31
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 32
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 33
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 34
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 35
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 36
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 37
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
181
Высота подъема, мм
345
Рабочий ход, мм
116
Диаметр опоры, мм
21
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 10
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 11
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 12
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 13
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 14
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 15
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 16
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 17
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 18
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 19
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 20
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 21
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 22
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 23
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 24
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 25
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 26
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 27
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 28
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 29
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 30
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 31
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 32
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 33
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 34
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 35
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 36
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - фото 37
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658175
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715)
1 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
181
Высота подъема, мм
345
Рабочий ход, мм
116
Диаметр опоры, мм
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х10
Вес, кг.
2.53

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715)

Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50715 используется для поднятия грузов массой до 2 т на высоту 181-345 мм. Подходит для автомобилей с высоким клиренсом. Домкрат будет полезен автолюбителям в гараже и дороге, а также сотрудникам СТО.



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Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
181
Высота подъема, мм
345
Рабочий ход, мм
116
Диаметр опоры, мм
21
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50715 используется для поднятия грузов массой до 2 т на высоту 181-345 мм. Подходит для автомобилей с высоким клиренсом. Домкрат будет полезен автолюбителям в гараже и дороге, а также сотрудникам СТО.


Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм Matrix (50715) - по цене 1210 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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