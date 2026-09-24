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Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) купить с доставкой в Москве
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Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773)

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Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 11
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 12
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 13
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 14
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 15
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 16
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 17
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 18
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 19
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 20
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 21
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 22
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 23
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 24
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 25
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 26
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
181
Высота подъема, мм
345
Рабочий ход, мм
116
Диаметр опоры, мм
21
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 10
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 11
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 12
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 13
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 14
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 15
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 16
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 17
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 18
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 19
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 20
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 21
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 22
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 23
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 24
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 25
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 26
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658174
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Загружаем...
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Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773)
1 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
181
Высота подъема, мм
345
Рабочий ход, мм
116
Диаметр опоры, мм
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х15х11
Вес, кг.
2.74

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773)

Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50773 позволяет быстро поднимать грузы массой до 2 т на высоту 181-345 мм. Встроенный магнитный уловитель собирает металлическую стружку, предотвращая преждевременный износ резиновых уплотнителей. Домкрат пригодится для полупрофессионального применения.

Преимущества

  • Безопасность — предохранительный клапан защищает домкрат от перегрузок, не позволяя поднимать автомобиль массой более 2000 кг.
  • Надежность и долговечность — устройство изготовлено из высокопрочной коррозионностойкой стали.
  • Разборная конструкция — корпус можно отсоединить от станины для ремонта или прочистки изделия.
  • Удобная транспортировка — домкрат комплектуется прочным пластиковым кейсом.



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Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
181
Высота подъема, мм
345
Рабочий ход, мм
116
Диаметр опоры, мм
21
Страна производитель
Китай
Описание

Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50773 позволяет быстро поднимать грузы массой до 2 т на высоту 181-345 мм. Встроенный магнитный уловитель собирает металлическую стружку, предотвращая преждевременный износ резиновых уплотнителей. Домкрат пригодится для полупрофессионального применения.

Преимущества

  • Безопасность — предохранительный клапан защищает домкрат от перегрузок, не позволяя поднимать автомобиль массой более 2000 кг.
  • Надежность и долговечность — устройство изготовлено из высокопрочной коррозионностойкой стали.
  • Разборная конструкция — корпус можно отсоединить от станины для ремонта или прочистки изделия.
  • Удобная транспортировка — домкрат комплектуется прочным пластиковым кейсом.


Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 181-345 мм, в пласт. кейсе Matrix (50773) - стоимость товара 1260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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