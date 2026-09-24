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Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) купить с доставкой в Москве
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Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760)

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Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 11
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 12
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 13
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 14
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 15
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 16
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 17
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 18
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 19
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 20
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 21
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 22
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 23
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 24
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Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 26
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 27
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 28
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 29
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Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 31
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 32
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 33
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 34
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
158
Высота подъема, мм
308
Рабочий ход, мм
90
Диаметр опоры, мм
21
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 10
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 11
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 12
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 13
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 14
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 15
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 16
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 17
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 18
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 19
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 20
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 21
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 22
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 23
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 24
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 25
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 26
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 27
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 28
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 29
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 30
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 31
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 32
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 33
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 34
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658171
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760)
1 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
158
Высота подъема, мм
308
Рабочий ход, мм
90
Диаметр опоры, мм
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х9
Вес, кг.
2.32

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760)

Гидравлический бутылочный домкрат, 2 т, h подъема 158–308 мм MATRIX 50760 представляет собой устройство для подъёма груза весом до 2000 кг. Данная модель имеет компактный корпус и малый вес. Подходит для использования в частных гаражах, а также в небольших мастерских.



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Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
158
Высота подъема, мм
308
Рабочий ход, мм
90
Диаметр опоры, мм
21
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический бутылочный домкрат, 2 т, h подъема 158–308 мм MATRIX 50760 представляет собой устройство для подъёма груза весом до 2000 кг. Данная модель имеет компактный корпус и малый вес. Подходит для использования в частных гаражах, а также в небольших мастерских.


Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) – стоимость товара 1140 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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