Top.Mail.Ru
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 11
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 12
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 13
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 14
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 15
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 16
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 17
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 18
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 19
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 20
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 21
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 22
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 23
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 24
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 25
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 26
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 27
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 28
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 29
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 30
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 31
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
150
Высота подъема, мм
280
Рабочий ход, мм
80
Диаметр опоры, мм
21
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 10
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 11
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 12
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 13
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 14
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 15
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 16
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 17
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 18
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 19
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 20
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 21
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 22
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 23
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 24
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 25
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 26
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 27
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 28
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 29
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 30
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 31
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658169
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812)
990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
150
Высота подъема, мм
280
Рабочий ход, мм
80
Диаметр опоры, мм
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х16х11
Вес, кг.
2.36

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812)

Домкрат гидравлический бутылочный Сибртех 50812, поставляющийся в пластиковом кейсе, предназначен для подъема грузов массой до 2 т на высоту от 150 до 280 мм. Не требует больших усилий от пользователя и значительно облегчает рабочий процесс. Домкрат будет полезен при проведении техобслуживания машины в автосервисе или гараже.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — корпус выполнен из стали, основание — из чугуна.
  • Разборная конструкция — корпус крепится к станине при помощи резьбового соединения, поэтому при необходимости домкрат можно отремонтировать.
  • Точная регулировка высоты подхвата — в конструкции предусмотрен выдвижной винт.
  • Удобное хранение и транспортировка — домкрат весит всего 1,9 кг и поставляется в прочном пластиковом кейсе с рукояткой.



Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
150
Высота подъема, мм
280
Рабочий ход, мм
80
Диаметр опоры, мм
21
Страна производитель
Китай
Описание

Домкрат гидравлический бутылочный Сибртех 50812, поставляющийся в пластиковом кейсе, предназначен для подъема грузов массой до 2 т на высоту от 150 до 280 мм. Не требует больших усилий от пользователя и значительно облегчает рабочий процесс. Домкрат будет полезен при проведении техобслуживания машины в автосервисе или гараже.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — корпус выполнен из стали, основание — из чугуна.
  • Разборная конструкция — корпус крепится к станине при помощи резьбового соединения, поэтому при необходимости домкрат можно отремонтировать.
  • Точная регулировка высоты подхвата — в конструкции предусмотрен выдвижной винт.
  • Удобное хранение и транспортировка — домкрат весит всего 1,9 кг и поставляется в прочном пластиковом кейсе с рукояткой.


Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - стоимость товара 990 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...