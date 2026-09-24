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Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) купить с доставкой в Москве
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Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808)

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Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 11
Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 12
Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 13
Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 14
Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 15
Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 16
Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 17
Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 18
Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 19
Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 20
Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 21
Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 22
Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 23
Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 24
Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 25
Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 26
Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 27
Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 28
Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
16
Высота подхвата, мм
205
Высота подъема, мм
400
Рабочий ход, мм
135
Диаметр опоры, мм
45
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 10
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 11
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 12
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 13
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 14
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 15
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 16
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 17
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 18
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 19
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 20
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 21
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 22
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 23
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 24
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 25
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 26
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 27
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 28
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658167
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808)
2 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
16
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
205
Высота подъема, мм
400
Рабочий ход, мм
135
Диаметр опоры, мм
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х14х13
Вес, кг.
5.99

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808)

Домкрат гидравлический бутылочный Сибртех 50808 предназначен для подъема грузов массой до 16 т на высоту от 205 до 400 мм. Не требует больших усилий от пользователя и значительно облегчает рабочий процесс. Домкрат будет полезен при проведении техобслуживания машины в автосервисе или гараже.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — корпус выполнен из стали, основание — из чугуна.
  • Разборная конструкция — корпус крепится к станине при помощи резьбового соединения, поэтому при необходимости домкрат можно отремонтировать.
  • Точная регулировка высоты подхвата — в конструкции предусмотрен выдвижной винт.
  • Удобное хранение и транспортировка — домкрат весит всего 5,8 кг, а благодаря съемному рычагу не занимает много места.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
16
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
205
Высота подъема, мм
400
Рабочий ход, мм
135
Диаметр опоры, мм
45
Страна производитель
Китай
Описание

Домкрат гидравлический бутылочный Сибртех 50808 предназначен для подъема грузов массой до 16 т на высоту от 205 до 400 мм. Не требует больших усилий от пользователя и значительно облегчает рабочий процесс. Домкрат будет полезен при проведении техобслуживания машины в автосервисе или гараже.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — корпус выполнен из стали, основание — из чугуна.
  • Разборная конструкция — корпус крепится к станине при помощи резьбового соединения, поэтому при необходимости домкрат можно отремонтировать.
  • Точная регулировка высоты подхвата — в конструкции предусмотрен выдвижной винт.
  • Удобное хранение и транспортировка — домкрат весит всего 5,8 кг, а благодаря съемному рычагу не занимает много места.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический бутылочный, 16 т, 205-400 мм Сибртех (50808) - этот товар вы можете купить по цене 2360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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