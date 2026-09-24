Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 230-465 мм Matrix (50768)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
12
Высота подхвата, мм
230
Высота подъема, мм
465
Рабочий ход, мм
155
Диаметр опоры, мм
41
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб.
В наличии
Код товара: 658165
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2 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
12
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
230
Высота подъема, мм
465
Рабочий ход, мм
155
Диаметр опоры, мм
41
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х15х15
Вес, кг.
6.83
Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 230-465 мм Matrix (50768)
Гидравлический бутылочный домкрат MATRIX 12 т, h подъема 230-465 мм 50768 предназначен для безопасного подъема больших грузов во время ремонтных и строительных работ. Прочный стальной корпус отличается стойкостью к образованию коррозии металла. Риск поломки домкрата минимален благодаря наличию магнитного собирателя стружки в масле цилиндра. Широкое основание обеспечивает высокую устойчивость на любой поверхности.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 12 тонн, Гидравлические бутылочные, 12 тонн
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
12
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
230
Высота подъема, мм
465
Рабочий ход, мм
155
Диаметр опоры, мм
41
Страна производитель
Китай
Гидравлический бутылочный домкрат MATRIX 12 т, h подъема 230-465 мм 50768 предназначен для безопасного подъема больших грузов во время ремонтных и строительных работ. Прочный стальной корпус отличается стойкостью к образованию коррозии металла. Риск поломки домкрата минимален благодаря наличию магнитного собирателя стружки в масле цилиндра. Широкое основание обеспечивает высокую устойчивость на любой поверхности.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 12 тонн, Гидравлические бутылочные, 12 тонн
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 12 тонн, Гидравлические бутылочные, 12 тонн
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 230-465 мм Matrix (50768) - по цене 2500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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