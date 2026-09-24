Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
12
Высота подхвата, мм
227
Высота подъема, мм
457
Рабочий ход, мм
150
Диаметр опоры, мм
40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб.
В наличии
Код товара: 658164
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2 700 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
12
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
227
Высота подъема, мм
457
Рабочий ход, мм
150
Диаметр опоры, мм
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х15х13
Вес, кг.
5.9
Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167)
Гидравлический бутылочный домкрат Stels 51167 применяется для быстрого поднятия грузов весом до 12 т на высоту до 457 мм. Он оптимален для авто с большим клиренсом, т.к. минимальная высота подхвата составляет 227 мм. Домкрат будет полезен автолюбителям и профессионалам при проведении ремонта авто.ПреимуществаДомкрат не поднимает грузы тяжелее 12 тонн, т.к. оснащен клапаном безопасности.Коррозионностойкая сталь повышенной прочности гарантирует надежность и долговечность корпуса.Домкрат не имеет резьбовых соединений, ослабляющих его конструкцию, т.к. корпус приварен к станине.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 12 тонн, Гидравлические бутылочные, 12 тонн
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
12
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
227
Высота подъема, мм
457
Рабочий ход, мм
150
Диаметр опоры, мм
40
Страна производитель
Китай
Гидравлический бутылочный домкрат Stels 51167 применяется для быстрого поднятия грузов весом до 12 т на высоту до 457 мм. Он оптимален для авто с большим клиренсом, т.к. минимальная высота подхвата составляет 227 мм. Домкрат будет полезен автолюбителям и профессионалам при проведении ремонта авто.ПреимуществаДомкрат не поднимает грузы тяжелее 12 тонн, т.к. оснащен клапаном безопасности.Коррозионностойкая сталь повышенной прочности гарантирует надежность и долговечность корпуса.Домкрат не имеет резьбовых соединений, ослабляющих его конструкцию, т.к. корпус приварен к станине.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 12 тонн, Гидравлические бутылочные, 12 тонн
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 12 тонн, Гидравлические бутылочные, 12 тонн
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167) - по цене 2700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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