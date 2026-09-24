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Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) купить с доставкой в Москве
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Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150)

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Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 11
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 12
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 13
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 14
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 15
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 16
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 17
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 18
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 19
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 20
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 21
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 22
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 23
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 24
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 25
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 26
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 27
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 28
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 29
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 30
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 31
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 32
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 33
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 34
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 35
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 36
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 37
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 38
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 39
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 40
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 41
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 42
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 43
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 44
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 45
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 46
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 47
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 48
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 49
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
8
Высота подхвата, мм
180
Высота подъема, мм
410
Рабочий ход, мм
230
Диаметр опоры, мм
33
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 10
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 11
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 12
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 13
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 14
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 15
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 16
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 17
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 18
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 19
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 20
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 21
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 22
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 23
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 24
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 25
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 26
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 27
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 28
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 29
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 30
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 31
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 32
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 33
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 34
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 35
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 36
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 37
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 38
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 39
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 40
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 41
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 42
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 43
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 44
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 45
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 46
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 47
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 48
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 49
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 55 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658159
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150)
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
8
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
180
Высота подъема, мм
410
Рабочий ход, мм
230
Диаметр опоры, мм
33
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х15х14
Вес, кг.
4.76

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150)

Домкрат гидравлический бутылочный Stels 51150, телескопический, используется для поднятия грузов весом до 8 т с на высоту 180-410 мм. Не требует больших усилий и оптимален для автомобилей с большим клиренсом. Домкрат можно использовать в гараже для самостоятельного ремонта машины или в автосервисе для решения профессиональных задач. Домкрат можно использовать в гараже для самостоятельного ремонта машины или в автосервисе для решения профессиональных задач.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
8
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
180
Высота подъема, мм
410
Рабочий ход, мм
230
Диаметр опоры, мм
33
Страна производитель
Китай
Описание
Домкрат гидравлический бутылочный Stels 51150, телескопический, используется для поднятия грузов весом до 8 т с на высоту 180-410 мм. Не требует больших усилий и оптимален для автомобилей с большим клиренсом. Домкрат можно использовать в гараже для самостоятельного ремонта машины или в автосервисе для решения профессиональных задач. Домкрат можно использовать в гараже для самостоятельного ремонта машины или в автосервисе для решения профессиональных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - этот товар вы можете купить по цене 3400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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