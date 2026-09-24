Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, h подъема 170-430 мм Stels (51118)
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
8
Высота подхвата, мм
170
Высота подъема, мм
430
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб.
В наличии
Код товара: 658158
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4 250 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
8
Высота подхвата, мм
170
Высота подъема, мм
430
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х15
Вес, кг.
6.98
Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, h подъема 170-430 мм Stels (51118)
Телескопический гидравлический бутылочный домкрат 8 т STELS 51118 имеет клапан безопасности, который исключает возможность подъема груза массой более 8 тонн. Основание устройства изготавливается из стали, что обеспечивает особую устойчивость на поверхности. Специальная ручка способствует легкости транспортировки, а также позволяет придерживать оборудование во время эксплуатации.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 8 тонн, Гидравлические бутылочные
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
8
Высота подхвата, мм
170
Высота подъема, мм
430
Страна производитель
Китай
Телескопический гидравлический бутылочный домкрат 8 т STELS 51118 имеет клапан безопасности, который исключает возможность подъема груза массой более 8 тонн. Основание устройства изготавливается из стали, что обеспечивает особую устойчивость на поверхности. Специальная ручка способствует легкости транспортировки, а также позволяет придерживать оборудование во время эксплуатации.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 8 тонн, Гидравлические бутылочные
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 8 тонн, Гидравлические бутылочные
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, h подъема 170-430 мм Stels (51118) - по цене 4250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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