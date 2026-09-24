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Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels (51145) купить с доставкой в Москве
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Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels (51145)

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Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 11
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 12
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 13
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 14
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 15
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 16
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 17
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 18
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 19
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 20
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 21
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 22
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 23
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 24
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 25
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 26
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 27
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 28
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 29
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 30
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 31
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 32
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 33
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 34
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 35
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 36
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 37
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 38
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 39
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 40
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 41
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 42
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
4
Высота подхвата, мм
170
Высота подъема, мм
420
Рабочий ход, мм
250
Диаметр опоры, мм
27
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 10
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 11
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 12
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 13
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 14
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 15
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 16
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 17
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 18
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 19
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 20
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 21
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 22
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 23
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 24
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 25
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 26
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 27
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 28
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 29
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 30
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 31
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 32
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 33
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 34
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 35
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 36
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 37
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 38
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 39
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 40
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 41
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels - фото 42
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 550 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658155
Доставка в Москве
Загружаем...
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Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels (51145)
2 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
4
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
170
Высота подъема, мм
420
Рабочий ход, мм
250
Диаметр опоры, мм
27
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х13
Вес, кг.
3.5

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels (51145)

Гидравлический домкрат с телескопическим механизмом STELS предназначен для подъема груза массой до 4 тонн. Домкрат является незаменимым инструментом в автосервисе, часто используется при проведении ремонтно-строительных работ. Минимальная высота подхвата домкрата STELS составляет 17 см. Максимальная высота подъема благодаря телескопическому механизму составляет 42 см. Клапан безопасности предотвращает подъем груза, масса которого превышает массу заявленную производителем. Модели STELS выполнены на стальном основании. ВНИМАНИЕ! Домкрат не предназначен для длительного поддерживания груза на весу либо для его перемещения. Перед подъемом убедитесь, что груз распределен равномерно по центру опорной поверхности домкрата. Масса поднимаемого груза не должна превышать массу, указанную производителем.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels (51145)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
4
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
170
Высота подъема, мм
420
Рабочий ход, мм
250
Диаметр опоры, мм
27
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический домкрат с телескопическим механизмом STELS предназначен для подъема груза массой до 4 тонн. Домкрат является незаменимым инструментом в автосервисе, часто используется при проведении ремонтно-строительных работ. Минимальная высота подхвата домкрата STELS составляет 17 см. Максимальная высота подъема благодаря телескопическому механизму составляет 42 см. Клапан безопасности предотвращает подъем груза, масса которого превышает массу заявленную производителем. Модели STELS выполнены на стальном основании. ВНИМАНИЕ! Домкрат не предназначен для длительного поддерживания груза на весу либо для его перемещения. Перед подъемом убедитесь, что груз распределен равномерно по центру опорной поверхности домкрата. Масса поднимаемого груза не должна превышать массу, указанную производителем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels (51145) - стоимость товара 2550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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