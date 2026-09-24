Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels (51145)
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Характеристики
Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, подъем 170-420 мм Stels (51145)
Гидравлический домкрат с телескопическим механизмом STELS предназначен для подъема груза массой до 4 тонн. Домкрат является незаменимым инструментом в автосервисе, часто используется при проведении ремонтно-строительных работ. Минимальная высота подхвата домкрата STELS составляет 17 см. Максимальная высота подъема благодаря телескопическому механизму составляет 42 см. Клапан безопасности предотвращает подъем груза, масса которого превышает массу заявленную производителем. Модели STELS выполнены на стальном основании. ВНИМАНИЕ! Домкрат не предназначен для длительного поддерживания груза на весу либо для его перемещения. Перед подъемом убедитесь, что груз распределен равномерно по центру опорной поверхности домкрата. Масса поднимаемого груза не должна превышать массу, указанную производителем.
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Теги товара: Гидравлические бутылочные, 4 тонны
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Теги товара: Гидравлические бутылочные, 4 тонны
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