Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 190-480 мм Stels (51140)
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
4
Высота подхвата, мм
190
Высота подъема, мм
480
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 960 руб.
В наличии
Код товара: 658154
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2 960 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
4
Высота подхвата, мм
190
Высота подъема, мм
480
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х12
Вес, кг.
4.91
Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 190-480 мм Stels (51140)
Гидравлический бутылочный телескопический домкрат 4 т STELS 51140 позволяет поднять тяжелый груз без больших силовых затрат. Прочный металлический корпус выдерживает продолжительную нагрузку. Использование домкрата упрощает подъем автомобилей на определенную высоту, а также помогает в проведении ремонтных и строительных работ.
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Теги товара: Гидравлические бутылочные, 4 тонны
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
4
Высота подхвата, мм
190
Высота подъема, мм
480
Страна производитель
Китай
Гидравлический бутылочный телескопический домкрат 4 т STELS 51140 позволяет поднять тяжелый груз без больших силовых затрат. Прочный металлический корпус выдерживает продолжительную нагрузку. Использование домкрата упрощает подъем автомобилей на определенную высоту, а также помогает в проведении ремонтных и строительных работ.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 4 тонны
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 4 тонны
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 190-480 мм Stels (51140) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2960 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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