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Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 190-480 мм Stels (51140) купить с доставкой в Москве
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Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 190-480 мм Stels (51140)

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Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
4
Высота подхвата, мм
190
Высота подъема, мм
480
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 960 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658154
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 190-480 мм Stels (51140)
2 960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
4
Высота подхвата, мм
190
Высота подъема, мм
480
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х12
Вес, кг.
4.91

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 190-480 мм Stels (51140)

Гидравлический бутылочный телескопический домкрат 4 т STELS 51140 позволяет поднять тяжелый груз без больших силовых затрат. Прочный металлический корпус выдерживает продолжительную нагрузку. Использование домкрата упрощает подъем автомобилей на определенную высоту, а также помогает в проведении ремонтных и строительных работ.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 190-480 мм Stels (51140)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
4
Высота подхвата, мм
190
Высота подъема, мм
480
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический бутылочный телескопический домкрат 4 т STELS 51140 позволяет поднять тяжелый груз без больших силовых затрат. Прочный металлический корпус выдерживает продолжительную нагрузку. Использование домкрата упрощает подъем автомобилей на определенную высоту, а также помогает в проведении ремонтных и строительных работ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 190-480 мм Stels (51140) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2960 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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