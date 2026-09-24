Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116)
Гидравлический бутылочный телескопический домкрат Stels 51116 используется для поднятия грузов весом до 4 т с на высоту 170-420 мм. Не требует больших усилий и оптимален для автомобилей с большим клиренсом. Домкрат можно использовать в гараже для самостоятельного ремонта машины или в автосервисе для решения профессиональных задач.
Преимущества
- Защита от поломки — клапан безопасности не позволяет поднимать грузы массой свыше 4000 кг.
- Надежная конструкция — основание и корпус выполнены из стали и сварены между собой.
- Малый вес 4,85 кг — домкрат легко перемещать и перевозить в багажнике машины.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
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Гидравлический бутылочный телескопический домкрат Stels 51116 используется для поднятия грузов весом до 4 т с на высоту 170-420 мм. Не требует больших усилий и оптимален для автомобилей с большим клиренсом. Домкрат можно использовать в гараже для самостоятельного ремонта машины или в автосервисе для решения профессиональных задач.
Преимущества
- Защита от поломки — клапан безопасности не позволяет поднимать грузы массой свыше 4000 кг.
- Надежная конструкция — основание и корпус выполнены из стали и сварены между собой.
- Малый вес 4,85 кг — домкрат легко перемещать и перевозить в багажнике машины.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
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