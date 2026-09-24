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Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 2 т, h подъема 170-380 мм Stels (51115) купить с доставкой в Москве
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Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 2 т, h подъема 170-380 мм Stels (51115)

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Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 2 т, h подъема 170-380 мм Stels - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 2 т, h подъема 170-380 мм Stels - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 2 т, h подъема 170-380 мм Stels - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 2 т, h подъема 170-380 мм Stels - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 2 т, h подъема 170-380 мм Stels - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 2 т, h подъема 170-380 мм Stels - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 2 т, h подъема 170-380 мм Stels - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 2 т, h подъема 170-380 мм Stels - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 2 т, h подъема 170-380 мм Stels - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
170
Высота подъема, мм
380
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 2 т, h подъема 170-380 мм Stels - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 2 т, h подъема 170-380 мм Stels - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 2 т, h подъема 170-380 мм Stels - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 2 т, h подъема 170-380 мм Stels - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 2 т, h подъема 170-380 мм Stels - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 2 т, h подъема 170-380 мм Stels - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 2 т, h подъема 170-380 мм Stels - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 2 т, h подъема 170-380 мм Stels - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 2 т, h подъема 170-380 мм Stels - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658152
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 2 т, h подъема 170-380 мм Stels (51115)
2 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
170
Высота подъема, мм
380
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х11
Вес, кг.
3.14

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 2 т, h подъема 170-380 мм Stels (51115)

Телескопический гидравлический бутылочный домкрат 2 т STELS 51115 является незаменимым устройством в автосервисе, а также при проведении строительных работ. Основание оборудования изготавливается из стали, что гарантирует его устойчивость. Благодаря рычагу оптимальной длины усилия оператора во время подъема минимальны. Поверхность опорной пяты отличается особой формой, которая обеспечивает надежную фиксацию груза.



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Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 2 т, h подъема 170-380 мм Stels (51115)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
170
Высота подъема, мм
380
Страна производитель
Китай
Описание
Телескопический гидравлический бутылочный домкрат 2 т STELS 51115 является незаменимым устройством в автосервисе, а также при проведении строительных работ. Основание оборудования изготавливается из стали, что гарантирует его устойчивость. Благодаря рычагу оптимальной длины усилия оператора во время подъема минимальны. Поверхность опорной пяты отличается особой формой, которая обеспечивает надежную фиксацию груза.


Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 2 т, h подъема 170-380 мм Stels (51115) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2080 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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